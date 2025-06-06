王小棣挺大罷免！鄭弘儀直攻政治立場「是綠的嗎」直白回應了

鄭弘儀訪問王小棣。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，名導王小棣響應大罷免行動「Taiwan Action影片計畫」，上月初推出第11彈宣傳片引發討論，王小棣日前擔任鄭弘儀《寶島全世界》來賓，坦言宣傳片曝光後她收到對立方的質疑與罵聲，當被鄭弘儀問起政治立場：「是綠色的嗎？」王小棣也直白做出回應。

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王小棣提到自己是社會主義者，以她的信念來看共產黨制度她著實不能接受，「大鍋飯人民公社沒有成功過，明明策略不成功，國家卻反覆一直用這樣的政策，那有人會說現在國家變好了，但這不是國家的責任嗎？」她也拋出反思，中國共產黨給大家過好日子的背後，其實就是最低階的資本主義，放任汙染、廉價勞工等潛在問題，「身為一個中華民國國民、在台灣長大，我不相信你不知道這些問題，我們要怎麼低頭、怎麼溫柔？」

她也指出大家習慣用簡單方式去分藍綠，貼標籤潑顏色，但她認為大家在分藍綠前也要先去思考，當被問鄭弘儀「是不是綠色的？」她則回答：「我覺得我不是綠色的，我沒參加過任何政黨。」不過也說有沒有加入政黨不是重點而是要懂得思考。

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