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整形名醫釀禍！貴婦打牛奶針昏迷 身分竟是「車模界林志玲」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台大醫學系畢業的內科醫師吳紹琥，擁有抽脂教父」、「回春名醫」、「重症醫龍」「型男醫師」等封號。不過，近日卻被爆出險些鬧出人命，吳紹琥替一名蔡姓貴婦進行舒眠電波療程，施打俗稱「牛奶針」的助眠藥劑點滴，對方當場陷入昏迷，送醫搶救，目前昏迷指數僅剩3，仍在加護病房中。如今，蔡姓貴婦身份也被曝光，疑似「車模界林志玲」。

蔡姓貴婦身份疑似是「車模界林志玲」。（翻攝自臉書）蔡姓貴婦身份疑似是「車模界林志玲」。（翻攝自臉書）

據了解，該起事件發生於5月25日，年約30歲的蔡姓貴婦長期飽受失眠困擾，在親友介紹下，前往位於東區的「法瑞診所」就醫，並進行「舒眠電波」療程吳紹琥替蔡姓貴婦施打「舒眠針」後卻當場陷入昏迷，一度失去生命跡象，緊急送醫後才搶回一命，不過至今尚未甦醒，仍躺在加護病房觀察。

相關新聞：女子打牛奶針後昏迷、家屬陳情 北市衛生局稽查撲空

蔡姓貴婦真實身份被網友挖出疑似是模特兒「泡泡」蔡語芯，她被譽為「車模界林志玲」，長相甜美、火辣身材，臉書坐擁3.1萬粉絲。而吳紹琥醫師近年來被捲入多起爭議，他先前不僅走私胎盤素，甚至還被爆出為了節省清運費，將用過的針頭與染血醫療廢棄物丟棄在捷運站垃圾桶，怎料如今還差點鬧出人命。

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