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廖峻兒控訴「爸爸意識不清手機被奪」要報警 經紀人怒回應

廖峻今突然傳出三度中風，緊急送醫。（資料照）廖峻今突然傳出三度中風，緊急送醫。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕72歲廖峻2018年二度中風後，今突然傳出三度中風，一早緊急送醫，經紀人提到廖峻這回出血點在右腦，因腦壓已控制住，目前轉到加護病房休養，會繼續觀察腦中血塊，若沒有再擴大，康復機會大，然而這一病倒，意外牽扯經紀人和廖峻兒子（廖錦德）之間的糾紛，除了病床照曝光與否之外，廖峻兒在社群平台又控訴爸爸就醫後，經紀人趁他還沒到醫院，「就把我爸手機拿走，其原因不合理也不歸還」，讓他決定去報警。

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對此，廖峻經紀人蔣少今回應本報，表示，現在最重要的是廖峻的身體健康，而不是額外增添是非和口水戰。蔣少先嚴正解釋：「峻爸手機有很多工作資料在裡面，我把工作資料篩選出來、回應後再還。」

廖錦德（右）稱廖峻經紀人將父親手機拿走不歸還，決定報警。（資料照）廖錦德（右）稱廖峻經紀人將父親手機拿走不歸還，決定報警。（資料照）

他稱自己已經有先告知廖錦德，因工作事項繁多，有許多廠商必須回應跟告知目前狀況，他跟廖錦德說「若現在要拿（手機）回去，可以先簽免責聲明」，但廖錦德拒絕，並稱要去報警，讓蔣少相當無奈。

至於廖錦德稱蔣少是未經證實真偽的經紀人，蔣少嗤之以鼻回：「我等等會把合約給你們看。」自認只是專注在工作，碰到廖錦德很倒霉，而廖錦德目前尚未回應，但在IG限時動態表示：「任何有點基本常識的都懂在醫院只有病人家屬有權干涉病人權益，再一句來一句去就讓法院定奪，是所謂主要照顧者還是經紀人，有沒有權利忽略家屬」，看來相當氣憤。

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