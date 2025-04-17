男星自爆容易暈船！一見琳誼驚嚇改口「完全清醒」

琳誼邀來「怕胖團」閃亮合唱。（相映音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕琳誼Ring推出最新創作單曲《純愛戰士》，新歌邀來「怕胖團」閃亮合唱，談起創作靈感，原來是琳誼在海巡網路平台時看到有些人自稱「純愛戰士」，激起無限的好奇心，仔細看下去發現許多「戀愛腦」的行為，繞著對方的所有小細節轉，她表示：「雖然歌詞寫到〈純純的愛蠢蠢的〉，但是我覺得現在這個世界上，願意無條件付出的人已經很少了，所以寫了這首歌，希望純愛戰士們，不要對這個世界失望，都可以找到屬於你們至死不渝的愛。」

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新歌曲風為快節奏的流行電子搖滾曲風，閃亮加入黑死腔嘶吼「愛」，表達純愛戰士的高能熱情與為愛義無反顧的衝動，琳誼對於閃亮相當讚賞：「覺得在這首歌的呈現，我是屬於溫柔默默付出的部分，而閃亮是屬於勇敢果斷的，像這首歌裡面副歌的最後一個字『愛』，就能聽到閃亮嘶吼的聲音，跟我聲音形成強烈對比，但不管是哪一種付出，都是不畏困難，捍衛愛情的表現。」

琳誼幫「純愛戰士」們加油。（相映音樂提供）

琳誼這次在MV化身「名偵探琳誼」，要解開戀愛腦的真相，更呼應歌曲節奏設計了「純愛舞」，開頭特別編了變身的動作，強調純愛戰士要來了。至於在愛情裡是哪一派？她自評：「我覺得是感覺+現實派，當然感覺很重要，但是雙方的想法也要差不多。」有趣的是，閃亮自認在愛情裡蠻容易暈船的，琳誼聽聞後搞笑逼問是否現在很暈？他嚇得急回：「完全清醒！怎麼那麼醒！」

琳誼邀來「怕胖團」閃亮合唱。（相映音樂提供）

新歌除了精彩MV呈現，這次更搭配了4集豎屏劇做為延伸的亮點。琳誼為此嘗試戲劇挑戰，拍攝當天她抱病上陣相當敬業：「最難的是那時候感冒聲音很沙啞，要演一個人間清醒的偵探社探員，但是我真的沒聲音，所以聽著我聲音喊著戀愛腦退散退退退，我自己覺得荒謬又好笑。」她呼籲大家準時收看：「這次特別拍了四集純愛小短片，大家可以來看看裡面的純愛戰士最後怎麼選擇，還有我在裡面很漂亮。」

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