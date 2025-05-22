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《魔鬼的計謀2》挨批「虎頭蛇尾」 韓媒揭兩大敗筆留遺憾

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《魔鬼的計謀》第二季前天播畢，卻引來網友狂批「虎頭蛇尾」，明明1至9集還算精彩，10至12集卻褒貶不一，相關話題延燒，登上韓國話題度冠軍，韓媒總結兩大敗筆，比較一、二季賽制不同之處。

《魔鬼的計謀》第二季在爭議中落幕。（翻攝自Netflix IG）《魔鬼的計謀》第二季在爭議中落幕。（翻攝自Netflix IG）

《魔鬼的計謀》是Netflix野心勃勃的作品之一，首季成功勾出觀眾興趣，第二季除了是「韓國十大節目」榜首，還在香港、台灣、新加坡等6個國家地區進入Top 10，連兩季口碑爆棚，觀眾討論度有增無減。

觀眾熱衷理由不僅是「支持的參賽者慘遭淘汰」，本季加強現代社會歧視、排擠的縮影，導致有人中途看不下去，決定「棄劇」，卻引發更多討論。

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《魔鬼的計謀》號稱沒劇本，遊戲方向以意想不到的方式展開，觀眾反應大相徑庭，韓媒分析第一季中，成員「軌道」提出大家應通力合作，保護弱者，盡可能淘汰最少的人，卻被冠軍河錫辰點出「這不是《魔鬼的計謀》，而是《寄生者的計謀》」成為當季金句。

第二季中，參與人數、規則、空間規劃全面翻新，參賽者增加到14名，最大改變為第一季中「皮斯」最少的兩人要入獄，但第二季有將近一半的人都得「坐牢」，甚至在監獄室中還得淘汰選手。

《魔鬼的計謀》第二季成員增加到14人。（Netflix提供）《魔鬼的計謀》第二季成員增加到14人。（Netflix提供）

第二季方面，「監獄幫」作為獨立力量運作，為打敗主賽獲勝者而互相合作，形成戰略同盟，然而，bug之一在於生活館、監獄館都有隱藏關卡，且在後期才向大家揭曉，引來網友質疑「根本是為特定參賽者而設定的制度」。

依照第二季制度，網友批評「弱勢群體」很難發揮正面效果，生活館、監獄幫的各自羈絆雖然加深，仍有「落單者」看似被無故排擠，彷彿以卵擊石，讓觀眾直搖頭。

另外一原因，在於成員尹邵熙、圭賢和最終選擇，引發觀眾對「生存遊戲」的最大質疑，觀眾不免期待支持的參賽者能挺進決賽，卻因兩人著重「聯盟間的友誼」而非「智力遊戲」，令人難以信服，諷刺「像在看秀，而不是生存遊戲。」

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