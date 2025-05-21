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娛樂 最新消息

嘲諷櫻井翔身高外貌「像甜不辣」 台媒記者被炎上後道歉了

日本國民天團「嵐」（ARASHI）成員櫻井翔，日前跟隨日本新聞節目《News Zero》團隊來台採訪。（圖擷取自社群平台「X」）日本國民天團「嵐」（ARASHI）成員櫻井翔，日前跟隨日本新聞節目《News Zero》團隊來台採訪。（圖擷取自社群平台「X」）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「嵐」（ARASHI）成員櫻井翔，日前跟隨日本新聞節目《News Zero》團隊來台採訪，並親赴總統府專訪總統賴清德，引起各界關注與討論。然而，有不少網友注意到，1名台灣網媒記者在私人社群PO出櫻井翔的側拍照，還狠酸他身高很短「像甜不辣」，不當發言立即被網友與粉絲炎上。

櫻井翔親赴總統府專訪總統賴清德，引起各界關注與討論。（圖擷取自IG）櫻井翔親赴總統府專訪總統賴清德，引起各界關注與討論。（圖擷取自IG）

據了解，櫻井翔自2006年起，擔任日本電視台聯播網（NNN）新聞節目《News Zero》的星期一主播。今年《News Zero》為製作戰後80週年專題「不要讓現在變成戰前」，讓櫻井翔跟隨節目團隊前來台灣採訪，櫻井翔還以新聞記者的身分，參加台灣總統賴清德20日的就職週年談話，還獨家專訪總統賴清德

1名台灣網媒記者在私人社群PO出櫻井翔的側拍照，還狠酸他身高很短「像甜不辣」，不當發言立即被網友與粉絲炎上，事後該名記者已將文章刪除，並重新發文致歉。（圖擷取自臉書，本報合成）1名台灣網媒記者在私人社群PO出櫻井翔的側拍照，還狠酸他身高很短「像甜不辣」，不當發言立即被網友與粉絲炎上，事後該名記者已將文章刪除，並重新發文致歉。（圖擷取自臉書，本報合成）

消息曝光後，吸引台日2國民眾以及大批粉絲關注，同時櫻井翔在採訪過程中談吐有致，並展現出擔任新聞媒體人的專業能力，更是驚艷許多台灣網友。未料，有網媒記者在個人社群曬自櫻井翔的側拍照，還在貼文中寫下「整個人短短的，很像一根甜不辣，而且是有中分頭的甜不辣」、「留中分就可以專訪總統」等內容。

日本國民天團「嵐」（ARASHI）。（資料照，歐新社）日本國民天團「嵐」（ARASHI）。（資料照，歐新社）

這番不當言論，立即引起大批網友砲轟，「自以為幽默的沒水準記者」、「他做功課做得比藍白還要深，到底哪來的臉笑人家」、「只看外表寫文章的，要不要先看看自己什麼德行再說別人」、「可以看出媒體的素質，自己做不到，只能用批評別人來掩蓋自卑」、「連我不是粉絲都知道櫻井翔是學霸，主持夜間新聞節目很多年耶！」。

櫻井翔（右）畢業於日本慶應義塾大學，出道至今擁有偶像、歌手、演員、主持人、新聞主播等身分。圖為2007年櫻井翔與二宮和也（左）出演《貧窮貴公子》劇照。（圖擷取自社群平台@PrimeVideo_JP 「X」）櫻井翔（右）畢業於日本慶應義塾大學，出道至今擁有偶像、歌手、演員、主持人、新聞主播等身分。圖為2007年櫻井翔與二宮和也（左）出演《貧窮貴公子》劇照。（圖擷取自社群平台@PrimeVideo_JP 「X」）

對此，該名記者已將貼文刪除，並在今（21）日發文附上一張手寫道歉信，「本人20日於私人臉書的貼文，以不當用詞評論櫻井翔先生，我要表達深切的歉意。未來我會深自反省，不論公開或私人場域，都會檢討自身言行。」

另有不少粉絲分享，櫻井翔從小接受慶應體系教育，他在唸書的同時還兼顧演藝工作，並在沒留級或延畢的狀況下，從日本名校慶應義塾大學經濟學部畢業。2006年櫻井翔開始擔任新聞主播後，曾親自前往阿富汗、柬埔寨、非洲迦納、311東日本大震災災區等地，進行第一線採訪，還會撰寫新聞腳本，並非是只靠名氣撐場的「花瓶」。

櫻井翔曾透露，自己轉型成新聞主播的初衷之一，是希望能夠透過新聞報導，將社會議題傳達給觀眾。櫻井翔認為，藝人不僅僅是娛樂大眾，更應該肩負起傳遞「正確資訊」與「價值觀」的責任。

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