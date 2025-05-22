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啦啦隊女孩驚爆「被逼退隊」！應援收工急送診 鬆口內情曝心聲

安汝（左起）、笑笑、語萱擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）安汝（左起）、笑笑、語萱擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女孩電豹女成員笑笑、安汝、語萱今（22）日出席高球選品店擔任一日店長，感冒快一個月的笑笑抱病出席，用沙啞的聲音向眾人打招呼，提到之前球賽應援硬撐，結束立刻掛急診，隔天又去耳鼻喉科，醫生說是急性支氣管發炎，目前正努力復原中，不過她卻驚爆「退隊危機」她也鬆口心聲。

笑笑被球迷說是叛徒。（記者胡舜翔攝）笑笑被球迷說是叛徒。（記者胡舜翔攝）

日前笑笑去樂天球場應援卻沒去電豹女，被球迷說是叛徒，又因為舞蹈課請假太多，被隊員要求退隊，笑笑無奈表示知道成員們是開玩笑，但顧此失彼心裡還是覺得過意不去。「目前只想努力賺錢、存錢，想在台北買房子，但不想因此影響生活品質。」

安汝曾是陳零九的舞者。（記者胡舜翔攝）安汝曾是陳零九的舞者。（記者胡舜翔攝）

而安汝曾是陳零九的舞者，被問及陳零九涉閃兵一事，安汝認為陳零九會有自己的解決方式，同時安汝宣佈即將發行個人單曲，未來重心歌唱會多過舞蹈，對她而言是新的嘗試。至於歌唱領域，最想合作的對象是誰呢？安汝笑回：「瘦子！雖然我知道曲風是不同領域！」除了歌唱新嘗試，自稱I人的安汝近期也在嘗試主持工作，她表示：一開始主持很緊張，但一開口，就覺得開關被打開了，我要多跟笑笑學習，笑笑很會帶動氣氛。

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