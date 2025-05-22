小嶋陽菜遭當街強抱！ 中國男被捕稱：以為告白就有機會

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前AKB48成員小嶋陽菜去年10月在東京澀谷出席活動，遇上一名行跡可疑的男子從背後強抱，嚇得她驚魂未定；該男原先謊稱是「台灣留學生」，後來被日媒揭露是42歲「中國籍」趙男。事隔半年，趙男日前接受審理，聲稱當時是想對小嶋陽菜告白。

小嶋陽菜去年10月出席活動時，遭一名中國籍男子強抱。（翻攝自IG）

綜合日媒報導，襲擊小嶋陽菜的趙男19日接受當地司法機關審理，他在法院上解釋其犯罪動機，表示「我想如果我直接告訴她，我喜歡她，我可能會有機會」，過程中，毫不避諱表現對小嶋陽菜的喜愛，「我愛她，每天都想見到她。一見到她，我就激動，想抓住她的胳膊，表白我的感情。」

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然而，案發當時，趙男曾被工作人員警告遠離小嶋陽菜，對此，他認為，這之間有誤會，坦言自己以為，親自向小嶋陽菜告白，就能獲得機會，由此得知，他是自作多情才會做出衝動行為。

事件回顧：中國男子「強抱」小嶋陽菜認罪了！噁稱：我很喜歡她

事實上，今年1月30日該案首度開庭，趙男就認罪了，當時他聲稱，沒有傷害小嶋陽菜的意圖，只是因為太喜歡她，不過，他在去年案發時仍涉嫌違反「騷擾行為防治法」遭拘留。

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