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納豆今娶依依「8年愛情史」超催淚 席開50桌賓客名單曝

納豆、依依今舉辦婚宴。（翻攝自臉書）納豆、依依今舉辦婚宴。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕44歲納豆與小12歲依依感情長跑8年，去年12月甜蜜登記，今（25）日晚間將在台北寒舍艾美舉辦婚宴，並找來好友阿KEN擔任婚宴主持人，回顧納豆與依依的戀情，兩人相戀過程經過無數風雨，兩人仍互相扶持、互相依偎，無疑是演藝圈的一段佳話。

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納豆與依依2017年交往，最開始是透過張立東介紹認識，2022年初納豆因腦出血住院開刀在鬼門關前走了一遭，好在依依始終陪在他身邊不離不棄，納豆也曾感性告白依依「我的命是妳救的」，納豆在2024年於《食尚玩家》沖繩出外景時，單膝下跪向依依求婚，並在同年12月登記。

納豆曾感性表示，娶到依依的自己真的很幸福，依依也很讚賞納豆的努力，提到納豆為了婚禮積極健身、日走萬步，依依之前也發文溫情喊話納豆不要老太快，「我老快一點，一起白頭偕老，把未來的日子過得有趣吧！謝謝愛我們的朋友一起見證，讓我們的這一天充滿了幸福的回憶。」

至於生子規劃，小倆口上個月受訪時，依依透露原先打算4月先懷孕，但考量到可能懷孕1、2個月的肚子就小有隆起，還是先作罷，依依更透露納豆對自己的「一發就中」很自豪，納豆則在旁開玩笑：「這有很難嗎？」 由於依依為了婚禮暫時避孕，現在每晚都在躲避納豆的突襲。

納豆與依依的婚禮今席開約50桌，之前納豆受訪提到對婚宴的想法是越簡單越好，沒有打算加入表演橋段，也沒有邀伴郎伴娘，「希望賓主盡歡、不要太拘謹，大家開心吃喝就好了。」

今晚賓客邀來許多圈內好友，王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、于美人、巴鈺、Selina、陳婉若、陳漢典、黃路梓茵、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺，婚禮將在晚上6點舉行。

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