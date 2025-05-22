65歲眭澔平挑戰聖母峰出事 緊急返台救治

眭澔平攀登聖母峰挑戰失敗。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲的前主播眭澔平對於許多外太空、新奇、詭異的事情都充滿好奇心，4月26日他宣布赴尼泊爾挑戰聖母峰，在攀登途中，低溫讓他難以適應，雖然努力嘗試，最終仍因腦水腫惡化不得不停下腳步，緊急返台送醫救治。

眭澔平身體突然出現不明原因不適。（翻攝自臉書）

眭澔平的社群平台今（22）日由小編代發文，感謝大家的關心。文中表示不想驚擾大家，加上最嚴重時一直無力昏迷且無法進食，外加上吐下瀉，高山症腦水腫病情惡化，只能三度向較低海拔後送，仍然未痊癒。即使身體狀況已經這麼糟糕，眭澔平仍然想攀登聖母峰。「雖然原本行李裝備全留在聖母峰基地營的單人帳篷裡，隨時準備趕回去繼續爬山登頂，但卻全身無力不僅無法行動連抽一張衛生紙都沒力，只有忍痛回台住院治療至今」。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：分手妹「一原因」遭嫌棄 社群204字吐心聲

眭澔平（右）病情原因不明，目前仍在住院休養，婉拒各界探病。（翻攝自臉書）

目前狀況穩定的眭澔平，各項指數已經全面正常。一週前的狀況可說惡劣至極，突然高燒到39.8度高溫一天不退，當時病情不明且數度惡化，昏迷睡了60小時，無法吞嚥進食，還會上吐下瀉，最嚴重的時候連膽汁都吐出來，前後煎熬96小時。經過各項精細先進檢查、血液培養、心臟與腹腔分別超音波、腦斷層與核磁共振MRI全都做了，仍然至今還查不出原因，所以神經內科會診感染科用抗生素施打服用治療十天一個療程。目前仍然查不出突然持續高燒的原因，不過恢復情況良好，所有指數已經全部正常，也剛剛開始下床走動。

不過，眭澔平目前仍在住院復原中，病情狀況去留都不明，更婉拒各界探病。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法