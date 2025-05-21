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娛樂 最新消息

（獨家）黃子佼孟耿如爆離婚 吳宗憲激動罵不停：能滾多遠就多遠

吳宗憲重話警告黃子佼。（資料照，記者潘少棠攝）吳宗憲重話警告黃子佼。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃子佼與孟耿如於2020年結婚，曾是演藝圈中讓人稱羨的模範夫妻。然而自黃子佼深陷MeToo風波後，婚姻便歷經極大考驗。今傳出這段5年婚姻最終仍畫下句點，兩人已悄悄辦妥離婚手續，對此，吳宗憲受訪時也語重心長發聲。

相關新聞：敵不過經濟、外界壓力？孟耿如爆離婚黃子佼 5年婚姻悄悄結束

吳宗憲表示：「講真心話，男子漢大丈夫，就應該要有肩膀，更何況是自己闖下的大禍，不要禍及妻女，孩子更是無辜的。」更激動指出，黃子佼在演藝圈「早已社會性死亡」，直指他是「藝能界的毒瘤」，長期靠著尖酸刻薄的言語，對他人進行惡意攻擊，甚至自稱也是受害者之一。他不諱言表示：「年度最噁心的畫面，就是他還能帶著妻女溫馨喝咖啡，我完全不能接受！」

黃子佼（左）與孟耿如爆出已經離婚。（翻攝自臉書）黃子佼（左）與孟耿如爆出已經離婚。（翻攝自臉書）

對於黃子佼與孟耿如的婚姻破局，吳宗憲直言：「本來就應該要離婚，我如果是孟耿如的父兄，也會勸她早點脫離。」最後重話警告：「有一點良知的話，能滾多遠就滾多遠，永遠不要再回來！」

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