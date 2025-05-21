《魔鬼的計謀2》爭議中落幕 網罵翻：腦綜變戀綜

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《魔鬼的計謀》第二季在「成員排擠」、「冠軍讓位」等爭議中落幕，最終3集發展跌宕起伏，令觀眾代入感十足，最終總冠軍經3場決賽後，總算誕生出第二季冠軍。

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以下有雷：

尹邵熙遭疑介入《換乘》鄭賢奎感情。（翻攝自Netflix IG）

有「腦性女」美名的尹邵熙在節目中憑冷靜頭腦，表現出色晉級到總決賽，然而卻硬生生將冠軍拱手讓給了對手鄭賢奎，讓觀眾感到十分荒謬，引來網友到社群留下謾罵留言。

韓國網友諷刺「明明是大腦生存節目，為何變成像是戀愛綜藝節目」、「恭喜《魔鬼的計謀》第二季情侶檔誕生」、「明明沒和鄭賢奎交往，為何要一直站在他那邊？明明就是很聰明的妳。」

由於《魔鬼的計謀2》在去年8月錄製完畢，當時鄭賢奎因《換乘戀愛2》和成海恩配對，尚未傳出分手，不料節目播出後，網友比對前後因果，發現尹邵熙和鄭賢奎疑越走越近，互動充滿粉紅泡泡，引發女方介入感情的傳聞。

鄭賢奎（右）為《魔鬼的計謀》第二季冠軍。（翻攝自Netflix IG）

獲得冠軍的鄭賢圭在賽後訪問中直言：「我認為參加《魔鬼的就謀》，就是不擇手段的取得勝利，我在每個瞬間都盡了最大努力。」

《魔鬼的計謀》第二季共14位參賽者，來自各種職業，提高生存娛樂的可看性，節目成員將於23日在首爾聖水洞舉辦粉絲見面會，包括在美國活躍的演員Justin Min、姜智榮、朴祥延、金荷潾、李世石...等人都會出席。

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