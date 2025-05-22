邱淑貞二女兒沈日進軍娛樂圈？ 試水溫滿足粉絲要求

邱淑貞大女兒、二女兒遺傳她的美麗外貌，二女兒沈日（右圖左），積極找尋曝光機會。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕90年代香港性感女星邱淑貞與I.T創辦人沈嘉偉1999年結婚後淡出演藝圈，專心照顧3名女兒沈月、沈日及沈晨。23歲大女兒沈月的美貌、身材皆遺傳邱淑貞優良基因，目前是名模特兒，也贏得「最美星二代」美譽。

邱淑貞二女兒沈日近來一改低調作風，靠著更標緻外貌越來越靚，不時上傳分享穿搭心得，也替父親沈嘉偉的服裝品牌當活招牌，顏值直逼大姊沈月。

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沈日近期進軍小紅書。（香港星島日報）

港媒報導，沈日近期進軍小紅書，抱著愛犬拍片跟網友分享近況，還公開呼籲大家留言，沈日在影片中說：「大家好我是沈日，我昨天才開通我的小紅書帳號，我想知道你們喜歡看甚麼類型的影音，你們快在評論區告訴我吧！」

沈日同框愛犬，展現清純美麗外貌。（香港星島日報）

接著又寫下：「大家想看甚麼影音？快留言告訴我，我在影音裡也可以說粵語！讓我知道你們的想法！」不過網友似乎搞錯重點，大家集中火力討論沈日外貌，有人說：「靚過沈月，而且妝容比沈月的好看，清新自然」、「想看姐妹同框，啊啊啊都好漂亮」、「封面看成沈月了，原來是妹妹看了帳號長好像～兩個都好靚女」、「下巴和邱淑貞一模一樣」。

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