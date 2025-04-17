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潘信維貴人曝光！爆錄音室的酒被「大咖男星」搬空

荒山亮是潘信維的音樂導師。（時刻娛樂提供）荒山亮是潘信維的音樂導師。（時刻娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕潘信維攜手荒山亮發行《乾杯（啉予焦）》獻給所有正在努力的人，亦師亦友的兩人，雖然沒有正式的拜師過程，但身為前輩的荒山亮都會默默關注後輩潘信維，並適時地伸出援手，讓他想起各行各業都有類似「師徒制」的傳承制度，許多珍貴的技藝和人生經驗也得以延續。

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潘信維與荒山亮合作打造的《乾杯（啉予焦）》是近期樂壇少見男歌手對唱作品，主題跳脫常見的情歌領域，轉而探討人生、友情和師徒情。擁有類似經歷的兩人，因為電影結緣後便有許多共通的話題，潘信維當初一卡皮箱北漂闖蕩音樂路，期間受到不少貴人相助，荒山亮就是其中一位重要的「音樂導師」。

荒山亮在籌備新專輯。（時刻娛樂提供）荒山亮在籌備新專輯。（時刻娛樂提供）

巧合的是，潘信維和荒山亮在錄製《乾杯（啉予焦）》時，意外遇上鄰居裝修室內，敲打聲大到無法繼續工作，正當兩人在思考要如何解決時，一通來自業內前輩的電話，邀請他們到錄音室的餐廳吃飯喝酒，前輩呼喚兩人立刻赴約，不忘謹記不能貪杯以免誤事，真的在微醺狀態下完成錄音，不約而同笑說：「真的很符合這首歌的意境。」

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談起拜師學藝，荒山亮笑說：「我有一個師父，也是喝酒喝來的，那個人叫鄭進一。」原來當初荒山亮和鄭進一因為一首歌開啟合作，鄭進一在一周內把荒山亮錄音室的酒喝光，讓他不知如何是好，索性在提案專輯名稱時寫下「師父請惠存」，鄭進一立刻回他：「我就在等你這句話啦！」成功以酒拜師，直呼：「音樂創作人大部分都自己關起來想東想西，有時候也不確定想的方式是不是正確的，透過跟他（鄭進一）一起寫歌做音樂，有些東西會比較確定些。」

潘信維即將開唱。（時刻娛樂提供）潘信維即將開唱。（時刻娛樂提供）

《乾杯（啉予焦）》MV承襲歌曲的核心意義，導演將原本在幕後音樂製作的故事，巧妙轉化成為大家更耳熟能詳的「車廠黑手」，車廠老闆對前途茫茫的年輕人伸出援手，傳授一技之長，最終為了徒弟改變生活方式，相當感人。許久未發行專輯的金曲歌王荒山亮，也預告新專輯已在籌備階段，而即將在5／1與好朋友們一起開演唱會的潘信維，近來為演唱會積極做準備，邀請大家來欣賞閩南語歌曲的魅力。

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