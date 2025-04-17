中國網紅喊「教訓鬼子」掃空日本自助餐 自家人也不挺
胡御柔／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕中國近年仇日情緒高漲，不僅經常以「小日子」、「鬼子」等字眼羞辱日本，還有不少民眾會做出偏激行為。有一名中國網紅近日前往日本的吃到飽餐廳，一口氣掃光桌上的餐點，並嗆聲「目的就是盤爆鬼子海鮮自助，狠狠教他們做人！」此舉引起爭議，就連自家人都看不下去，湧入留言喊「檢舉」。
中國網紅「鄧炫瘋」狼吞虎嚥吃生魚片。（翻攝自抖音）
中國網紅「鄧炫瘋」近日造訪日本吃到飽餐廳，並拍片記錄下自己的惡劣行徑，他剛開始就撂話「盤爆鬼子海鮮自助，狠狠教他們做人」，期間他頻頻以自身視角帶風向，將路人貼上「對自己有意見」，以及店員想將他趕走的標籤，藉此加劇中國網友仇日情緒，博取流量。
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更誇張的是，鄧炫瘋前往高級食材區，把鮭魚生魚片、和牛、帝王蟹腿一掃而空，直呼：「貴的玩意，一個都別剩，通通拿掉」，當被店員及顧客側目時，還囂張嗆聲，「鬼子有意見關我什麼事？」
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該影片被日本網友轉發至社群平台X，立刻掀起熱議，許多日本網友對此嗤之以鼻，也有不少人怒批，「吃相太髒了吧」、「中國人能吃日本的海鮮嗎？之前不是還說什麼有安全性問題嗎？」、「禮儀也太差了吧！」
種種爭議行徑，也讓自家人看不下去，紛紛湧入原影片留言痛轟，「丟中國人的臉！已檢舉」、「該帳號快要消失了，日本媒體已經曝光他了」、「第一次看到吃日本飯喊抗日」。
日本の食べ放題を訪れる外国人。— 髙安カミユ（ミジンコまさ） （@martytaka777） April 13, 2025
インバウンドは本当に日本経済にプラスなのか？
そっか、ビュッフェの赤字分は値上げして日本人に負担させればよいという事か！pic.twitter.com/vK3HnZE7bN
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