中國網紅喊「教訓鬼子」掃空日本自助餐 自家人也不挺

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國近年仇日情緒高漲，不僅經常以「小日子」、「鬼子」等字眼羞辱日本，還有不少民眾會做出偏激行為。有一名中國網紅近日前往日本的吃到飽餐廳，一口氣掃光桌上的餐點，並嗆聲「目的就是盤爆鬼子海鮮自助，狠狠教他們做人！」此舉引起爭議，就連自家人都看不下去，湧入留言喊「檢舉」。

中國網紅「鄧炫瘋」狼吞虎嚥吃生魚片。（翻攝自抖音）

中國網紅「鄧炫瘋」近日造訪日本吃到飽餐廳，並拍片記錄下自己的惡劣行徑，他剛開始就撂話「盤爆鬼子海鮮自助，狠狠教他們做人」，期間他頻頻以自身視角帶風向，將路人貼上「對自己有意見」，以及店員想將他趕走的標籤，藉此加劇中國網友仇日情緒，博取流量。

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更誇張的是，鄧炫瘋前往高級食材區，把鮭魚生魚片、和牛、帝王蟹腿一掃而空，直呼：「貴的玩意，一個都別剩，通通拿掉」，當被店員及顧客側目時，還囂張嗆聲，「鬼子有意見關我什麼事？」



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該影片被日本網友轉發至社群平台X，立刻掀起熱議，許多日本網友對此嗤之以鼻，也有不少人怒批，「吃相太髒了吧」、「中國人能吃日本的海鮮嗎？之前不是還說什麼有安全性問題嗎？」、「禮儀也太差了吧！」

種種爭議行徑，也讓自家人看不下去，紛紛湧入原影片留言痛轟，「丟中國人的臉！已檢舉」、「該帳號快要消失了，日本媒體已經曝光他了」、「第一次看到吃日本飯喊抗日」。

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