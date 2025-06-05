民視驚傳職場霸凌！主管爆走摔椅「釀濺血案」電視台回應了

民視今日傳出職場霸凌事件。（翻攝自民視）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視今（5）日傳出職場霸凌事件，有新媒體部門主管疑似因為下屬遲到、工作安排等問題感到不滿，甚至當眾情緒失控砸椅子，造成該名下屬手部濺血，據悉此事驚動高層，傳已報請勞動局，對此，電視台稍早也向記者做出回應。

根據《鏡報》報導，民視新媒體大主管原先指派工作給小主管處理，不過對方遲到半小時，大主管則將原本指派給他的任務轉給另一位同事，隨即轉派給小主管處理10則短影音，不過小主管轉向同事拿回原本的工作，放著10則短影音沒處理，引發大主管不滿怒斥，當場抓起椅子要砸向對方，最後砸向桌面，水杯破裂割傷小主管手部。

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針對民事傳出職場霸凌事件，有知情人士向本報透露，引發大主管爆走的起火線是遲到就算了，已經發配的工作又不做又改去做其他事，而民視稍早也回應表示：「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中。」

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