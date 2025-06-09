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娛樂 最新消息

筆記起來！TWICE宣布來台演出 下半年演唱會總整理

〔記者胡御柔／台北報導〕南韓人氣女團TWICE昨日正式宣布將來台開唱！出道十年以來從未在台灣舉辦過演唱會，這次消息一出，讓粉絲們激動不已。演出將於11月22日登場，地點選在 高雄世運主場館，勢必掀起一波追星熱潮。

配合TWICE首度來台的重磅消息，也一起來盤點2025下半年起的超強演唱會陣容，從 K-POP、華語天后，到經典天團全到齊！

五月天將登上台北大巨蛋開唱。（相信音樂提供）五月天將登上台北大巨蛋開唱。（相信音樂提供）

五月天
[回到那一天] 25週年巡迴演唱會
地點：台北大巨蛋
日期：
5525場次：6/27（五）、6/29（日）、7/5（六）、7/11（五）
5525+1場次：6/28（六）、7/4（五）、7/6（日）、7/12（六）

「GD」G-DRAGON 7月登台。（資料照；Galaxy Corporation提供）「GD」G-DRAGON 7月登台。（資料照；Galaxy Corporation提供）

G-DRAGON（GD／權志龍）
G-DRAGON WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI
地點：台北小巨蛋
日期：7/12（六）、7/13（日）

頑童小春（左起）、瘦子、大淵下個月小巨蛋開唱。（本色音樂提供）頑童小春（左起）、瘦子、大淵下個月小巨蛋開唱。（本色音樂提供）

頑童MJ116
OGS 演唱會
地點：台北小巨蛋
日期：7/18（四）、7/19（五）、7/20（六）、7/25（四）、7/26（五）、7/27（六）

蘇打綠8月在台灣舉辦《二十年一刻》巡迴演唱會。（蘇打綠有限公司提供）蘇打綠8月在台灣舉辦《二十年一刻》巡迴演唱會。（蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠
《二十年一刻》巡迴演唱會
地點：高雄巨蛋
日期：8/9（五）、8/10（六）

孫燕姿將登上高雄巨蛋。（Make Music提供）孫燕姿將登上高雄巨蛋。（Make Music提供）

孫燕姿
《就在日落以後》巡迴演唱會
地點：高雄巨蛋
日期：8/16（五）、8/17（六）

伯賢9月來台開唱。（資料照；翻攝自X）伯賢9月來台開唱。（資料照；翻攝自X）

EXO 伯賢
BAEKHYUN　WORLD TOUR [Reverie] IN TAIPEI
地點：林口體育館
日期：9/20（六）、9/21（日）

BLACKPINK 10月高雄世運主場館開唱。（資料照）BLACKPINK 10月高雄世運主場館開唱。（資料照）

BLACKPINK
WORLD TOUR＜DEADLINE＞IN KAOHSIUNG
地點：高雄世運主場館
日期：10/18（五）、10/19（六）

丁噹11月小巨蛋開唱。（資料照；記者陳志曲攝）丁噹11月小巨蛋開唱。（資料照；記者陳志曲攝）

丁噹
夜遊 A Night Tour 小巨蛋夜未眠演唱會
地點：台北小巨蛋
日期：11/15（五）

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