（獨家）民視爆職場霸凌！經理「椅砸下屬害濺血」懲處出爐

〔記者邱奕欽／台北報導〕民視前天（5日）爆出職場霸凌事件，部門大主管因下屬遲到、工作安排等問題感到不滿，當場情緒失控砸椅子，造成該名下屬手部濺血。本報獨家掌握消息，民視內部員工證實，該大主管為網路部經理，過往對下屬展現出來的態度反覆無常，令部門同仁心生畏懼，如今懲處也出爐。

民視林口總部外觀。（資料照，記者潘少棠攝）

事件發生在端午節連假期間，民視某部門大主管原指派影音部小主管製作1支影片，因小主管遲到約莫30分鐘，因此臨時改由另位女同事接手，隨後大主管便在群組內下令小主管處理其他10則短影音。然而，小主管仍認為原先被指派的工作該由自己接手，到公司後要求女同事交出手上工作，放下另被指派的10支短影音沒處理。

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終究，大主管發現指派下去的10支短影音被當耳邊風，頓時震怒當場斥責並抓起椅子砸向小主管，過程中椅子卻先砸向桌面水杯導致破裂，玻璃碎片噴飛割傷小主管手部濺血。對此，民視內部員工向本報證實，動手大主管為網路部經理，過去也傳出曾有情緒控管問題，「對待下屬的態度就是反復無常，只要不合他意，馬上打電話破罵責怪。」

內部員工坦言，網路部經理反復無常的情緒令下屬、同仁各個心生畏懼，這2個月以來已知有5名員工提出辭呈，堅決與民視分道揚鑣。目前該職場霸凌事件已通報至高層，勞動局也著手介入調查。對此，民視也證實回應：「人資部門知悉此事後，已積極訪談相關當事人以釐清真相，依職場霸凌防治程序處理中。」

民視內部懲處公文。（經馬賽克處理，讀者提供）

如今，民視給予動手大主管的懲處出爐，可見蓋有民視總經理廖季方章印的內部公文顯示，該名大主管為「新聞傳播群網路部經理」，獎懲事由為「管理不當，反應激烈造成下屬受傷，違反公司禁止職場霸凌規定。依員工工作規則 10.8.9，記過以為警惕。」最終以記過乙次懲處之。

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