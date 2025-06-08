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成龍主演新片票房慘敗 矢板明夫：和共產黨走太近

成龍（左起）、王班、丹尼爾拉魯索主演《小子難纏：空手道傳奇》，帶領觀眾一同見證全新武術傳奇的誕生。（資料照、索尼影業提供）成龍（左起）、王班、丹尼爾拉魯索主演《小子難纏：空手道傳奇》，帶領觀眾一同見證全新武術傳奇的誕生。（資料照、索尼影業提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕經典電影《小子難纏》系列最新作《小子難纏：空手道傳奇》上個月30日在北美上映，該片由武打明星成龍主演，票房竟在香港慘敗。

資深媒體人矢板明夫今（8）日凌晨發文指出，由成龍主演、投資4500萬美元（約13億3500萬台幣）的好萊塢動作片《小子難纏：空手道傳奇》日前在香港電影市場慘敗，前2天僅收8772美元（約26萬台幣）票房。

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矢板明夫表示，業內人士估計按照如此趨勢，預計該片的香港最終票房不超過100萬港幣（約2962萬台幣）。

除了香港市場，矢板明夫也透露《小子難纏：空手道傳奇》昨在中國首映，「截止目前，該片預售票房僅82萬人民幣（約337萬台幣），意味著此次在中國票房破2000萬（約8200萬台幣）都是問題。」

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矢板明夫分析成龍電影曾經席捲亞洲市場，在日本也有很多的粉絲，「但是最近10幾年，一直沒有好的作品，其原因有很多，一方面，陳舊的套路已經沒辦法適應今天的社會節奏，成龍的同齡人已經都不喜歡動作片了，又沒辦法吸引年輕人；另一方面，還一個非常重要的理由，我認為是他和共產黨走得太近，引起了民眾的反感。」

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