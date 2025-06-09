劉品言坎坷情史一次看 17歲初戀阮經天還曾交往謝國樑

劉品言公開認愛連晨翔。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉品言今（9日）公開認愛連晨翔，兩人不僅在社群分享牽手照放閃，還宣布「雙喜臨門」，已懷孕3個多月。事實上，劉品言的情史相當坎坷，14歲就以偶像身分出道，出眾的外貌讓她成為「最強發電機」，最為人知的一段感情即是初戀和阮經天交往。

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劉品言今天在社群認愛連晨翔，引起熱議，過往情史也紛紛被起底。其中，最為人所知的即是她的初戀，當時17歲的劉品言和阮經天因合作偶像劇《綠光森林》生出愛火，兩人不甩電視台禁愛令，陷入熱戀，不過，這段情僅維持約半年即告終。

劉品言初戀是阮經天。（資料照）

此外，劉品言2008年透過友人介紹，結識時任國民黨立委謝國樑，2人秘戀1年多，一度傳出謝國樑希望她退出演藝圈，專心當立委夫人，不過兩人無達成共識分手。

劉品言曾與謝國樑有一段情。（資料照）

劉品言2015年傳出和大10歲的導演于中中談地下情又分手，她事後才坦承兩人交往過，也大方認了欣賞對方才氣，不過，最後因無法忍受對方的藝術家個性而分開。于中中則說，除了年齡差距，他經常到處飛無法陪伴女友，只能先退回朋友位置；她曾透露，自己有一段談了5年的異國戀情，甚至已經論及婚嫁，可惜的是，雙方對於居住地喬不攏而分手。

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