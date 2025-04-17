馮媛甄豪門尪挺罷藍！ 轟「國會赤化亂象」：有責任護家園

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕素有「小林志玲」之稱的馮媛甄2015年嫁給「霧峰林家」後代身家30億元的林帛亨，而林帛亨則是台灣賽車界代表人物，也是F1車評；林帛亨近日公開力挺大罷免，直言「身為台灣人、身為一個爸爸，我覺得我們都有責任維護家園美好的一切。」

馮媛甄（右）與丈夫林帛亨。（資料照，記者陳奕全攝）

林帛亨16日於臉書親曝挺罷免的原因，指出自已曾在國外比賽工作，深知台灣的美好與珍貴。然而，看見立法院這一年各種法案及預算的困難，尤其國家安全的預算一再被削減，都將毀壞在這一屆國會手上。「身為台灣人、身為一個爸爸，我覺得我們都有責任維護家園美好的一切。」

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林帛亨喊話台灣民眾，現在是二階連署的關鍵時間，天助自助者，遇到任何障礙阻饒，大家不要害怕，面對這個快速赤化的國會亂象，我們不要輕易低頭認輸。

林帛亨表示，有不少民眾誇讚他這樣很棒，不過自己認為，最棒的是在外面日曬雨淋的志工，坦言自己就是被這些志工感動，希望能幫上點忙。「謝謝各方的建議指教與擔心，台灣加油。」

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