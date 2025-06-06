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娛樂 最新消息

《老狐狸》導演蕭雅全爆性騷！金馬男配陳慕義8字嘆息

陳慕義與蕭雅全曾合作《老狐狸》，（左起）劉冠廷、白潤音、導演蕭雅全、劉奕兒、陳慕義。（本報資料照，記者陳逸寬攝）陳慕義與蕭雅全曾合作《老狐狸》，（左起）劉冠廷、白潤音、導演蕭雅全、劉奕兒、陳慕義。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬導演蕭雅全今（6日）遭女導演陳蔚爾指控性騷擾，曾經與蕭雅全合作電影《老狐狸》的演員陳慕義，今天在臉書發文寫著「權力是最好的春藥」。

陳慕義指出：「因為之前跟他一起拍《老狐狸》有比較緊密的接觸，當時發覺他根本搞不懂導演是幹什麼的，ㄧ昧追求導演的權勢，懂不懂都講 ，我只能說他幸運ㄧ直有非常專業的工作夥伴。」

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《老狐狸》的監製是侯孝賢，陳慕義稱侯孝賢從來不聞不問，「也許老侯心裏早就對蕭導演有一些定見和想法吧。」

陳慕義（左）與蕭雅全合作過《老狐狸》，卻又因北影爭議隔空發聲。（翻攝自蕭雅全臉書）陳慕義（左）與蕭雅全合作過《老狐狸》，卻又因北影爭議隔空發聲。（翻攝自蕭雅全臉書）

對於性騷案件，陳慕義表示：「蕭導演涉及性騷的事我未得全貌，不宜表示什麼，但是有件事非講不可，蕭雅全絕非所謂台派，如前，他只是在沽名釣譽，ㄧ個為了虛名可以背叛、拋棄朋友的人，我想不必是性騷的事也遲早會有其他事。」

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陳蔚爾指控，蕭雅全不但對她伸鹹豬手，甚至舔她的胸部，還爆料受害者不只有她。而蕭雅全至今未回應，但台北電影節表示：「『電影正發生：造型提案工作坊』原訂評審蕭雅全導演將有所異動，接替人選安排中，其他活動如期舉行，不受影響。」

陳慕義針對蕭雅全性騷疑雲發聲。（翻攝自臉書陳慕義）陳慕義針對蕭雅全性騷疑雲發聲。（翻攝自臉書陳慕義）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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