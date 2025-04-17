中國車展下流？女模吸吮群男手指 「真實身分地點」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕團購達人「486先生」陳延昶近日在社群分享一段影片，可見一名身穿比基尼的女模在展覽中火辣演出，更在現場吸吮觀眾手指，讓他忍不住痛轟，「中國車展的女模做出下流的動作。」事實上，真實地點並非是中國車展，而是TAE台灣成人博覽會。

AV女優諾雅在TAE吸手指的影片在網路瘋傳。（翻攝自IG、X）

「486先生」陳延昶昨（16日）在社群分享一段影片，狠酸「中國車展的女模做出下流的動作，出乎意料引爆男生圍觀」，可見一名身穿黃色比基尼的女模，身旁包圍一群男性，她先是對著觀眾做出吸吮自己手指的誘惑動作，隨後有人將手指伸向她，她也直接開始吸吮，熱情地一根根放入嘴裡。

片商公布的宣傳影片。（翻攝自X）

事實上，這支被瘋傳的中國車展影片，真實地點是在台北世貿，當時正在舉辦TAE台灣成人博覽會。據南韓成人業者K-MIB日前分享在台灣成人博覽會的影片，可以得知該女模是AV女優「Noah」諾雅。此外，諾雅先前還在IG曬出參展的性感照，直呼「我愛台灣人」。

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