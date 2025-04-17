晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國車展下流？女模吸吮群男手指 「真實身分地點」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕團購達人「486先生」陳延昶近日在社群分享一段影片，可見一名身穿比基尼的女模在展覽中火辣演出，更在現場吸吮觀眾手指，讓他忍不住痛轟，「中國車展的女模做出下流的動作。」事實上，真實地點並非是中國車展，而是TAE台灣成人博覽會。

AV女優諾雅在TAE吸手指的影片在網路瘋傳。（翻攝自IG、X）AV女優諾雅在TAE吸手指的影片在網路瘋傳。（翻攝自IG、X）

「486先生」陳延昶昨（16日）在社群分享一段影片，狠酸「中國車展的女模做出下流的動作，出乎意料引爆男生圍觀」，可見一名身穿黃色比基尼的女模，身旁包圍一群男性，她先是對著觀眾做出吸吮自己手指的誘惑動作，隨後有人將手指伸向她，她也直接開始吸吮，熱情地一根根放入嘴裡。

片商公布的宣傳影片。（翻攝自X）片商公布的宣傳影片。（翻攝自X）

事實上，這支被瘋傳的中國車展影片，真實地點是在台北世貿，當時正在舉辦TAE台灣成人博覽會。據南韓成人業者K-MIB日前分享在台灣成人博覽會的影片，可以得知該女模是AV女優「Noah」諾雅。此外，諾雅先前還在IG曬出參展的性感照，直呼「我愛台灣人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中