百萬網紅說出上班族心聲！網喊：怎麼讓主管看到這支片？

百萬YouTuber志祺七七談及職場世代衝突與溝通問題。（翻攝YouTube頻道）

〔記者胡御柔／台北報導〕百萬YouTuber志祺七七經常在頻道中探討各種時事與社會議題，吸引大批年輕觀眾關注。近日最新一集影片直擊職場世代衝突與溝通問題，邀請到曾為台積電指定企業教練的李河泉老師分享專業觀察與實戰經驗，內容一出引發廣大共鳴，留言區討論熱烈。

節目開頭，李河泉老師點出世代矛盾的根本「上一代為了養家活口，下一代追求自我實現」，這樣的動機差異，導致傳統企業文化難以套用在年輕人身上。他強調：「早期是可以接受上下的隸屬關係 但現在年輕人只能接受平行的夥伴關係」。主管若無法放下身段與時俱進，認同新世代的想法，再多薪資也沒用。

請繼續往下閱讀...

李河泉老師點出世代矛盾的根本。（翻攝YouTube頻道）

志祺也拋出關鍵提問：「Z世代只是單純不願意接受過去的職場陋習嗎？」像是無償加班、責任制、畫大餅等。對此，李河泉老師毫不猶豫回應：「我同意，而且越來越同意！」他直言，新世代剛進入社會無法適應「必須乖乖配合」這樣的文化。

而針對這個現象，企業與主管該如何因應？老師指出，首先要認知到這樣的現象已經真實出現，並接受新世代員工的存在與特性。第一步，是學會如何有效管理這群「有想法、有意見」的同仁。許多大企業雖然願意傾聽員工的抱怨，但實際上常常無法真正改善問題。老師建議，主管應降低權力，提升影響力。

影片釋出後，網友紛紛留言分享自身經驗：「以前是為了活下去，現在是為了活得好」，更有網友留言「如何讓主管不經意的看到這支影片」、「真希望老師到營造業講講」、「我早於Z世代 我也認同這觀念」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法