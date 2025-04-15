新歌上架前IG帳號被盜！吱吱急錄求助影片 慘被勒索9萬

吱吱本月初受邀至愛沙尼亞塔林音樂週演出。（有聲娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕自《聲林之王2》發跡的「吱吱」郭芝吟最新單曲〈離開你我想〉今天數位上架，原本計劃在社群好好和歌迷們互動，卻慘遇上IG帳號被盜，被勒索2500歐元（約台幣9萬2200元），對方揚言「不付款就要把帳號賣給其他人」，吱吱打起精神錄製影片請好友們轉發救援，好友琟娜 、 夏浦洋、 珮含和「全明星運動會」的梅賢治都伸出援手，吱吱也期盼IG帳號可以順利搶救回來。

即將在4/28生日的吱吱，也將生日前一晚留給歌迷，回到熟悉的Backstage Café舉辦「老地方見」音樂會，「期待大家帶著朋友來『老地方』找我聊天唱歌！」屆時除了有新歌首次演出外，也將賦予大家熟悉的歌曲全新面貌。

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大霈跨刀吱吱的MV。（有聲娛樂提供）

頂著《聲林之王2》季軍出道的吱吱，創作能量有目共睹，為女團選秀節目《菱格世代DD52》製作歌曲，其中〈有毒不回〉在YouTube累計突破300萬觀看次數，吱吱也努力拓展演藝版圖，參與體育類和歌唱類實境節目，挑戰外景節目主持人，朝全方位發展。

2025一開年，吱吱首次到日本沖繩參加「Music Lane Festival Okinawa2025」，讓更多人聽見華語和原住民母語音樂之美，本月初更受邀至愛沙尼亞塔林音樂週「Tallinn Music Week Taiwan Music Flight臺灣舞台」演出，面對台下幾乎都是不熟華語音樂的外國朋友，吱吱自信表示：「語言不通沒關係，音樂就是我們共同的語言。」吱吱也即將於7月份再度前往捷克參加音樂季「Colours of Ostrava」，期待能一睹搖滾詩人Sting的現場演出。

吱吱到日本沖繩參加音樂節。（有聲娛樂提供）

〈離開你我想〉MV邀請因為實境節目認識，進而發覺彼此都是愛音樂的人的「大霈」李霈瑜跨刀演出，吱吱則飾演催眠師，引導大霈飾演的角色重回記憶現場。

好姐妹相挺助威讓吱吱相當感動，大霈也表示：「好聽的歌曲我才接！」給予一直在音樂路努力的吱吱相當高的評價，「一直覺得吱吱的音色非常國際，很開心能演出我最喜歡的歌曲〈離開你我想〉，拍完後旋律還在腦中揮之不去！」拍攝當日，大霈在桃園沙地中演出心碎情緒，不畏風沙與嚴苛環境，敬業演技讓現場團隊動容。

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