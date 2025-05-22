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家寧媽擋不住了！Andy申請查帳成功 曬判決書：離真相更進一步

Andy（右）、家寧分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）Andy（右）、家寧分手後爆出財務問題。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」家寧、Andy分手後爆出股權、財務爭議，男方痛訴家寧及其母奪走他苦心經營的YouTube頻道，且公司資金流向不明，多次向家寧媽要求查帳遭拒，向法院提出聲請。今（22）Andy公開新北地方法院判決書，高喊「終於來了，離真相又邁進了一步」。

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根據判決書內容指出，Andy身為持股25%的少數股東，依法有權申請查帳，「但相對人自107年8月14日設立後從未召開董事會及股東會，亦未編造表冊，將年度營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案提交股東承認」，當Andy要查閱公司財務帳冊時，均遭家寧媽以「要信任女友的母親」等理由搪塞，且召開董事會將他剔除。

Andy還提供相關帳戶資料佐證，指出公司2019年有一筆7萬美元資金轉出，備註與YouTube分潤有關，但該筆款項最終流向公司法定代理人曾淑惠（家寧母親）及其他不明帳戶，資金流向有疑慮。法院審酌後認定有檢查之必要性，最終裁定將指派具30年經驗的會計師蔡家龍擔任檢查人，針對群海娛樂歷年財報、資金帳冊、資產清單與相關憑證進行全面檢查。

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