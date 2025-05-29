眾量級帳務全由Andy掌控？家寧8分鐘影片開撕「歡迎反駁」

家寧拍片反擊。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅情侶眾量級Andy與家寧分手風波持續延燒，關於頻道收益問題，家寧稍早又再發出影片反擊，強調頻道收益要進到哪個帳戶，自始至終都是由Andy一個人親手操作，而在長達8分鐘的影片尾端，她也自信表示：「歡迎Andy繼續反駁。」

相關新聞：家寧不滿遭Andy影射拜金！怒揭「薪資不公」真相

請繼續往下閱讀...

家寧針對Andy先前的說法逐一澄清。她表示眾量級頻道的主要收入來源，僅包括YouTube廣告收益與雙方各自的商業合作案，從未有其他帳務結構。至於頻道收益進入哪個帳戶，「自始至終都是由Andy一人親手操作」，她完全未參與相關金流安排。

對於外界質疑她涉入Andy與公司間的糾紛，家寧也明確撇清，強調自己對頻道後台與收益狀況一無所知，甚至是在Andy坦承曾有一段時間將頻道收益佔為己有後，她才驚覺此事。她也透露：「YouTube收益這一塊，Andy實際領取的金額是比我還多的。」並重申關於公司帳務，自己也無法控制和過問，且此事Andy也知情，也說若對方認為自己應該要拿到更多，她予以尊重。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法