Lady Gaga新加坡開唱髮型撞蔡英文 釣出本人親回應

「Lady Gaga」女神卡卡本月選在新加坡國家體育館開唱，這也是亞洲唯一一站。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「Lady Gaga」女神卡卡本月18、19、21、24日選在新加坡國家體育館開唱，也是亞洲巡迴唯一一站，吸引大批亞洲各地歌迷到新加坡追星。有網友在Threads曬出自己參加演唱會的照片，認為Lady Gaga某些角度看起來髮型跟台灣前總統蔡英文有幾分相似，沒想到金（23）日竟釣出小英本尊留言。

網友發文意外釣出前總統蔡英文親自回應（紅框處）。（翻攝自Threads@wiley.com.tw）

Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball Tour》，相隔13年再到新加坡開唱，這回她帶著新專輯《MAYHEM》展開全新的世界巡迴演唱會，網友在嗨歌熱舞的狀況下也猛拍偶像。事後，該網友發現Lady Gaga某個造型神似小英，興奮分享在網路上。

請繼續往下閱讀...

前總統蔡英文表示才剛從歐洲回來。（本報資料照，蔡英文辦公室提供）

沒想到今天早上，小英本人竟在串文下親自留言：「我才剛從歐洲回來，不可能會是我」。看到小英本人海巡到這篇文，脆友集體嗨起來，還不斷在底下大喊：「媽，我在這裡」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法