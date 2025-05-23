晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Lady Gaga新加坡開唱髮型撞蔡英文 釣出本人親回應

「Lady Gaga」女神卡卡本月選在新加坡國家體育館開唱，這也是亞洲唯一一站。（法新社）「Lady Gaga」女神卡卡本月選在新加坡國家體育館開唱，這也是亞洲唯一一站。（法新社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「Lady Gaga」女神卡卡本月18、19、21、24日選在新加坡國家體育館開唱，也是亞洲巡迴唯一一站，吸引大批亞洲各地歌迷到新加坡追星。有網友在Threads曬出自己參加演唱會的照片，認為Lady Gaga某些角度看起來髮型跟台灣前總統蔡英文有幾分相似，沒想到金（23）日竟釣出小英本尊留言。

網友發文意外釣出前總統蔡英文親自回應（紅框處）。（翻攝自Threads@wiley.com.tw）網友發文意外釣出前總統蔡英文親自回應（紅框處）。（翻攝自Threads@wiley.com.tw）

Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball Tour》，相隔13年再到新加坡開唱，這回她帶著新專輯《MAYHEM》展開全新的世界巡迴演唱會，網友在嗨歌熱舞的狀況下也猛拍偶像。事後，該網友發現Lady Gaga某個造型神似小英，興奮分享在網路上。

前總統蔡英文表示才剛從歐洲回來。（本報資料照，蔡英文辦公室提供）前總統蔡英文表示才剛從歐洲回來。（本報資料照，蔡英文辦公室提供）

沒想到今天早上，小英本人竟在串文下親自留言：「我才剛從歐洲回來，不可能會是我」。看到小英本人海巡到這篇文，脆友集體嗨起來，還不斷在底下大喊：「媽，我在這裡」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中