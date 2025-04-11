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王思佳喊冤「沒說嫁豪門」 陳沂揭1關鍵痛批：每次翻車都硬拗

陳沂（右）多次開砲王思佳（左）。（翻攝自IG、臉書）陳沂（右）多次開砲王思佳（左）。（翻攝自IG、臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳美籍華裔老公Joe職業引起外界關注，她於今（11）發文澄清「我從沒自己說過我嫁了豪門」，對於有網友質疑她曾教人如何嫁進豪門一事，她也反擊「一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？」對此，網紅陳沂再度發文開砲。

陳沂於臉書發文指出，王思佳出面澄清自己從未說過嫁入豪門，強調是媒體「亂寫」她嫁給富二代。對於此說法，陳沂並不買單，質疑王思佳始從未正面否認，反而不斷強化自己有錢的貴婦形象，「被挖出之前配圖拿香奈兒包，教網友如何嫁入豪門發文，她硬凹說只是教網友，難道一定要嫁入豪門才能教別人嗎？那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律？」

相關新聞：昔教人如何嫁豪門被酸爆 王思佳反擊：為什麼不能教？

陳沂表示，如果自己被網友問到該如何考上律師，會直說自己沒考上，「不會煞有其事地假裝有教他們！」接著痛批，「王思佳每次說謊翻車都是這樣，死不認錯硬拗到底。」談到先前的假包事件，指出王思佳也是堅持從來沒有說過自己是貴婦有錢人，但影片舉證歷歷各種炫富看不起窮人的發言。

相關新聞： 王思佳遭爆「泰國假買房」 爆料者撂話：明提告公然詐欺

陳沂強調，重點不在於是不是用假包，或是老公是什麼職業，而是不該說謊建立人設賺公眾財。最後不忘質問王思佳，「泰國跟杜拜房產的事情呢？到底有沒有買房？還是真的像媒體說的，假買房真業配？」表示有不少投資人因為相信王思佳所以傻傻跟著買，認為王思佳應該出面好好解釋。

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