眾量級翻臉開戰 調解「5分鐘破局」 家寧一家全吃官司

YouTuber家寧（右）和Andy交往時，共同經營百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「Andy老師」與前女友暨百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」搭檔張家寧（後稱家寧）分手拆夥後，揭發帳目有問題，並表示自己被掃地出門等遭遇。家寧和父母、妹妹4人都吃上官司，今（10）新北市地院安排雙方調解，僅5分鐘就結束。

家寧的父母、妹妹被起訴涉嫌犯逃漏稅、業務侵占等罪嫌，家寧更以群海公司監察人身分，對擔任公司負責人的「家寧媽」曾淑惠求償，錢財左手進、右手出，今日調解僅5分鐘就結束，顯然毫無進展。

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家寧與Andy老師各自由委任律師到場，「家寧爸」張國龍、家寧媽和律師則親自出席，結束調解後，家寧爸媽和律師在法庭大樓討論1個多小時，不回應記者任何發問。之後兩人更分別離開，保持距離，全案13日上午將傳喚張家4人出庭進行準備程序。

Andy老師和家寧分手後，曝光自己一無所有。（翻攝自臉書）

2016年還在交往的Andy與家寧共同成立YouTube頻道「眾量級CROWD」訂閱數超過百萬，顛峰期一度逼近230萬。2018年成立群海娛樂負責營運與財務，家寧媽擔任董事長，家寧與家寧爸分別擔任董事、監察人，Andy掛名董事，主要專注於內容創作。

今日家寧全家與Andy老師進行調解，僅5分鐘就結束。（翻攝自臉書）

2024年10月Andy爆出與家寧分手，頻道也停止更新。2025年3月Andy則發文自稱「分手後我一無所有」，揭露重量級頻道6年營收上億元，但他本人月領5.5萬元薪水、沒分紅，還被家寧媽沒收25％股份、拔掉董事職位，徹底掃地出門，連「眾量級」商標都被家寧媽登記，於是要求查帳。

家寧全家人都被捲入官司，她本人則仿若無事的繼續經營「秘月期POPOO」YouTube頻道。（翻攝自臉書）

後雙方隔空開撕，群海娛樂被檢舉涉嫌逃漏稅，新北檢去年4月搜索約談，訊後諭知家寧交保3萬元、家寧爸交保5萬元、「家寧妹」張家芸交保5萬元，家寧媽交保20萬元，同時均限制出境、出海，家寧爸媽存款2700餘萬元亦遭查扣。

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