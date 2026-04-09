美伊停火2週！ 4生肖「財富覺醒」局愈亂、心愈定

美伊戰事停火2週，適逢月亮進入摩羯座，宇宙能量從感性回歸現實，命理專家揭示，將有4個生肖迎來「財運歸正」的黃金契機！ （法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美伊戰事宣布停火2週，為全球股市帶來利多消息，但距離經濟局勢回穩仍有待觀察！占星暨塔羅牌老師艾菲爾觀測天象提醒，隨著月亮進入摩羯座，宇宙能量從感性回歸現實，這是一個清理虛浮幻想、佈局長期資產的「顯化時刻」，在這兩週裡，牛、龍、猴、雞四個生肖迎來財富認知覺醒的關鍵時機，榮登4月最強吸金王。。

艾菲爾強調，這2週也是一個適合落筆簽約、盤點資產、制定十年計畫的黃金視窗，「請收起感性的猶豫，用最冷靜的理智去承接這波翻轉契機」，摩羯的護持下，只要理智佈局，混亂的金流將有序回流，並從細流彙聚成不可撼動的江河。

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➤牛

．步步生金．功勞轉化為酬勞！

．財務翻轉關鍵：長期耕耘的項目因體制改變而被看見，加薪、獎金迎來實質突破。

．開運小物：黃水晶（正財）、茶晶（守財）。

➤龍

．破局而出．大膽握住財富權杖！

．財務翻轉關鍵：在權威談判中展現結構化思維，原本的壓力合約將轉化為資金大單。

．開運小物：金鈦晶（招財）、青金石（決策力）。

➤猴

．靈感化金．偏財直覺強大！

．財務翻轉關鍵：靠奇襲翻盤之計致勝，在冷門領域或短時間差內精準佈局，實現低買高賣。

．開運小物：綠幽靈（事業）、金太陽石（正向能量）。

➤雞

．強強聯手．貴人助攻互利共贏！

．財務翻轉關鍵：這波財運翻轉的主軸在於「合作」。透過嚴謹的合作契約，實現一加一大於二的複利效應。

．開運小物：黃虎眼石（權威）、粉晶（人脈）。

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