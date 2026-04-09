自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美伊停火2週！ 4生肖「財富覺醒」局愈亂、心愈定

美伊戰事停火2週，適逢月亮進入摩羯座，宇宙能量從感性回歸現實，命理專家揭示，將有4個生肖迎來「財運歸正」的黃金契機！ （法新社）美伊戰事停火2週，適逢月亮進入摩羯座，宇宙能量從感性回歸現實，命理專家揭示，將有4個生肖迎來「財運歸正」的黃金契機！ （法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美伊戰事宣布停火2週，為全球股市帶來利多消息，但距離經濟局勢回穩仍有待觀察！占星暨塔羅牌老師艾菲爾觀測天象提醒，隨著月亮進入摩羯座，宇宙能量從感性回歸現實，這是一個清理虛浮幻想、佈局長期資產的「顯化時刻」，在這兩週裡，牛、龍、猴、雞四個生肖迎來財富認知覺醒的關鍵時機榮登4月最強吸金王。

艾菲爾強調，這2週也是一個適合落筆簽約、盤點資產、制定十年計畫的黃金視窗，「請收起感性的猶豫，用最冷靜的理智去承接這波翻轉契機」，摩羯的護持下，只要理智佈局，混亂的金流將有序回流，並從細流彙聚成不可撼動的江河。

➤牛

．步步生金．功勞轉化為酬勞！

．財務翻轉關鍵：長期耕耘的項目因體制改變而被看見，加薪、獎金迎來實質突破。

．開運小物：黃水晶（正財）、茶晶（守財）。

➤龍

．破局而出．大膽握住財富權杖！

．財務翻轉關鍵：在權威談判中展現結構化思維，原本的壓力合約將轉化為資金大單。

．開運小物：金鈦晶（招財）、青金石（決策力）。

➤猴

．靈感化金．偏財直覺強大！

．財務翻轉關鍵：靠奇襲翻盤之計致勝，在冷門領域或短時間差內精準佈局，實現低買高賣。

．開運小物：綠幽靈（事業）、金太陽石（正向能量）。

➤雞

．強強聯手．貴人助攻互利共贏！

．財務翻轉關鍵：這波財運翻轉的主軸在於「合作」。透過嚴謹的合作契約，實現一加一大於二的複利效應。

．開運小物：黃虎眼石（權威）、粉晶（人脈）。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中