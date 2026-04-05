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來台5年變台灣人？李多慧拒絕神句曝光 網全笑瘋

李多慧演繹和台灣還半生不熟的時候，會客氣的說「先不用」。（翻攝自IG）李多慧演繹和台灣還半生不熟的時候，會客氣的說「先不用」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神 李多慧，目前是味全龍啦啦隊「小龍女」成員，定居台灣後積極體驗在地文化。近日她在IG分享一段搞笑短片，模仿台灣人「不傷人拒絕術」，精準戳中日常，引發網友共鳴直呼：「真的太像了！」

影片中，李多慧找來隊友「口水」宜芳一起演出情境短劇，重現「拒絕別人邀約的進化史」。一開始，她用最直接的方式回應：「不要」；接著升級成「來台一年版本」，語氣變得柔和：「不要啦～」。

李多慧在影片中，因為在台灣時間長短，拒絕人的方式也不同。（翻攝自IG）李多慧在影片中，因為在台灣時間長短，拒絕人的方式也不同。（翻攝自IG）

隨著時間推進，來到「來台第三年版本」，李多慧已熟練掌握台式委婉拒絕，改口說：「先不用，謝謝」；到了「來台第五年版本」，更是完全在地化，不僅語氣自然，還能脫口而出：「免啦～我有約了」，最後還不忘轉身翻白眼，神來一筆讓粉絲笑翻。

李多慧（右）約隊友口水一起演繹如何拒絕人，一個眼神超靈動。（翻攝自IG）李多慧（右）約隊友口水一起演繹如何拒絕人，一個眼神超靈動。（翻攝自IG）

影片曝光後迅速爆紅，累積超過140萬次觀看。網友紛紛留言：「『先不用』真的超有靈魂」、「完全學到精髓」、「表情也太到位」，還有人大讚她的台語進步神速。

此外，李多慧IG追蹤人數已正式突破200萬，成為啦啦隊界少見的高人氣代表，再度證明她在台灣的超強吸粉實力。

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