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中共拋惠台影視政策！資深製作人冷笑補刀：條件爛到不行「我完全不信任」

「鄭習會」落幕，中共祭出「惠台十項措施」，其中第九項特別針對影視產業招手。（資料照，國民黨提供）「鄭習會」落幕，中共祭出「惠台十項措施」，其中第九項特別針對影視產業招手。（資料照，國民黨提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕中共近日再度祭出「惠台十項措施」，其中第九項特別針對影視產業招手，強調允許引進「導向正確、製作精良」的台劇、紀錄片與動畫登陸，甚至歡迎台灣業者參與微短劇創作。然而，這番看似大方的惠台紅利，在不具名的台灣資深製作人眼中卻顯得格外諷刺，他直言：「這個一直都有，不是沒有，只是條件越來越爛。」

該名知名製作人對此波政策反應平淡，質疑：「有什麼不一樣嗎？」他指出，影視產業的政策性導向就像氣候一樣，經常處於變動狀態。他以「限韓令」為例，雖然檯面上喊得響亮，私下仍有不少合作在進行。他認為官方漂亮話說得再多，最終仍取決於基層執行者的解讀，「定下這個政策，其實要看接下來follow的人、執行的人到底怎麼看」。

談到實際的商業層面，製作人更是一肚子苦水。他透露，中國平台採購台劇的價格早已不如以往，現在更是「越來越低，且還低到不行」。即便有不少中國平台主動接洽，他卻絲毫不感興趣，「因為每次都反反覆覆，我已經覺得很煩了」。

製作人認為《周處除三害》在中國締造的票房神話，純屬「天時、地利、人和」。（資料照，緯來電影台提供）製作人認為《周處除三害》在中國締造的票房神話，純屬「天時、地利、人和」。（資料照，緯來電影台提供）

對於電影《周處除三害》在中國締造的票房神話，製作人分析這純屬「天時、地利、人和」的偶然。當時正逢疫情剛結束，中國國產片產量不足，「就開了一部《周處除三害》，就是有談好價錢。結果在那邊票房極好，變成是一個奇蹟」，雖然該片一度掀起「找台灣」的熱潮，但市場機制依舊現實，在後續分帳與條件上並未實質改善。他強調，影視產業歸根究柢是商業行為，政策口號難敵營利考量，「不夠紅就不買，他們也是商人，也會評估」。

最後，該製作人語重心長地提醒，中國的政策風向變化莫測，隨時可能因兩岸政治言論而隨時翻盤，「只是因為鄭麗文去有這個措施，等一下賴清德講什麼，他們可能又改了」，他直截了當地表示，對於這種缺乏穩定性的承諾，他的態度只有一個：「我對他們是完全不信任。」

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