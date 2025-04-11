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娛樂 電視

昔教人如何嫁豪門被酸爆 王思佳反擊：為什麼不能教？

王思佳近期陷入爭議。（資料照）王思佳近期陷入爭議。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳的老公Joe近日成為外界議論焦點，被爆根本不是富商，甚至外傳他是司機又是保鑣，王思佳今（11）親上火線回應，強調從未說過自己嫁入豪門。不過有網友質疑她過去曾教人如何嫁豪門的言論，直批「愛慕虛榮」，對此王思佳也直球回應。

王思佳親上火線回應網友。（翻攝自Threads）王思佳親上火線回應網友。（翻攝自Threads）

王思佳近期陷入爭議，面對網友的質疑，王思佳也大方回應，「我沒有接受訪問說我嫁豪門，網友來詢問我怎麼嫁豪門，我沒有說我嫁啊，但我為什麼不能教呢？難道一定要嫁入豪門的人才能教別人嗎？」

王思佳親上火線回應網友。（翻攝自Threads）王思佳親上火線回應網友。（翻攝自Threads）

王思佳認為分享自己的觀點和看法沒有問題，並不等於自稱嫁入豪門，同時反問「那沒考上律師的人，為什麼可以教別人法律呢？以這樣的邏輯，請問我為什麼不能教？為什麼我教他等於我認為我嫁入豪門，同樣的邏輯送回去給你，我沒有從我的嘴巴裡說過，我嫁入豪門哦。」她強調，自己只是分享個人觀感，也不保證能百分之百成功，「經驗的分享，難道一定要有身分上的絕對優勢嗎？」

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