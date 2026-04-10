未來30天避雷！火星進牡羊「6大重災區」曝光～12星座借力使力「逆勢翻身」

不同於水逆的「卡頓感」，火星牡羊帶來的是「暴衝」與「失速」快感，星座專家特別針對12星座未來30天容易誤踩的「重災區」，提供化險為夷良策。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕火星今起（10日）回到牡羊座，全台進入「行走彈藥庫」模式！星座專家「Chloé的占星異想世界」提醒，隨著火星能量發威， 一直到五月中旬前，人們的行動力雖然變得更強，但「吃炸藥的人」也相對變多，這段期間很容易被惹火、動怒，也可能因為一言不合就吵架、打架，或是容易遇上意外血光。

那麼，在火星的焦灼能量下，究竟有哪些星座首當其衝成為「6大重災區」？又是誰將接手「破財爐主」？Chloé點出「避雷關鍵」，教大家如何在火氣沖天的30天內，將危機化為動力，逆勢翻身保平安！

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【炸藥四伏2星座】

♈牡羊

揮別陰霾，活力十足，但需要注意可能氣勢過強而得罪別人，也可能把過多的怒氣發洩在伴侶（合夥人））身上，這段時間小心意外血光！

♏天蠍

過勞的日子又來到，這段期間專注心力在工作或是健康上，小心職業傷害或是健康出現狀況，也要小心容易跟同事、下屬起口角。

【破財爐主2星座】

♍處女＆♓雙魚

除了容易破財之外，不論騎車、開車、走路或是出外旅遊，都須注意交通安全，同時，小心禍從口出，免得心直口快得罪人。

【其他星座「避火雷」要點】

♉金牛

容易生悶氣，內心有熊熊怒火不知該往何處發洩，有可能把過多的體力放在工作上，但這段期間又可能忙翻天卻又沒有功勞或是苦勞，建議這段期間多多運動或是到戶外走走，免得受內傷。

♊雙子

人際關係熱絡，工作上可能依賴不少客戶、朋友協助，但需要注意這段期間也特別容易遇到脾氣不好或是情緒控管欠佳的人，也可能與朋友、客戶特別容易起爭執。

♋巨蟹

事業忙翻天，很容易與上司、老闆起爭執，這段期間可能在職場上遇到熱情如火的對象。

♌獅子

這段期間比較容易在出國時遇到突發狀況，若有出國計畫請買足保險再出門，另外，很容易因為理念或是人生觀不同而吵架或是引發法律糾紛。

♎天秤

容易花錢在伴侶或是合夥人身上，也很容易因為金錢、價值觀不同而與伴侶、合夥人起爭執。

♐射手

容易與情人或是小孩意見不合，懷孕的媽媽請多注意自身健康狀況。單身的朋友可能突然認識一個直白、爽朗的對象，但小心來得快、去得也快。

♑魔羯

家人間很容易起衝突，請多注意家中用火用電的安全，這段期間請多注意媽媽的身體健康。

♒水瓶

短期旅行頻繁，你不是在高速公路上，就是高鐵、火車上，這段期間很容易心直口快得罪人，出門前請先檢查車輛安全再出門。

（☆請以上升星座為主☆命理說法僅供參考☆）

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