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別人的爸爸 吊車大王氣噗噗送女兒保時捷原因曝光

「竹北吊車大王」胡漢龑（右）和女兒同框。（翻攝自YouTube）「竹北吊車大王」胡漢龑（右）和女兒同框。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「竹北吊車大王」胡漢龑擁有4位妻子與14名子女，日前胡漢龑女兒上中古車買賣網紅「阿慈車庫」頻道，打算賣掉BMW430i，原因竟是爸爸送的保時捷Cayenne到了，羨煞許多人。胡漢龑也罕見與女兒同框，抱怨送車原因是女兒「太愛飆車」。

胡漢龑（右）對阿慈表示送女兒新車的原因。（翻攝自YouTube）胡漢龑（右）對阿慈表示送女兒新車的原因。（翻攝自YouTube）

胡漢龑家庭生活和諧，部分子女也已經開始工作，近日女兒賣車消息震驚全網，胡漢龑也罕見與女兒同框，在頻道內跟網紅阿慈說，女兒很愛飆車，所以決定把她的BMW賣掉，改送她保時捷當代步車。

吊車大王出手就是霸氣，胡漢龑說自己訂了3輛保時捷Cayenne，一輛500多萬，分別要送給2個女兒和1個兒子。

胡漢龑（右）氣噗噗的說因為女兒愛飆車，所以讓她把BMW賣掉，送她保時捷。（翻攝自YouTube）胡漢龑（右）氣噗噗的說因為女兒愛飆車，所以讓她把BMW賣掉，送她保時捷。（翻攝自YouTube）

吊車大王和吊車公主首度在鏡頭前同框，從畫面可見兩人感情超好，頭靠著頭。當胡漢龑說出送女兒保時捷的原因時，阿慈整個大傻眼。網友也忍不住說：「這樣的爸爸我也想要一個」、「我不飆車，可以送我保時捷嗎？」

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