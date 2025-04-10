王思佳遭爆「泰國假買房」 爆料者撂話：明提告公然詐欺

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王思佳近日被媒體踢爆，她先前聲稱在泰國買房其實是為了業配炒作，沒有實際置產。事後，經紀人澄清，已經獲利才了結。沒想到爆料者今（10日）再放話，明天會去警察局提告王思佳「公然詐欺」，直指她沒有買房，卻推人入坑購買泰國曼谷房產。

王思佳遭爆「泰國假買房」。（資料照）

王思佳去（2024）年5月表示，自己以621萬的價格買下位於泰國曼谷的房產，然而，房仲圈傳出她並沒有在泰國買房，單純是為了業配宣傳。

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據《壹蘋新聞網》報導，儘管王思佳的經紀人先前對外稱「泰國獲利20%賣掉」，爆料者仍向財政部檢舉，認為她如果買房，海外獲利超過20%，已破新臺幣100萬以上，為何不報稅？這是逃漏稅及公然詐欺。對此，王思佳經紀人昨日澄清，「我沒有說獲利20%，只說『獲利了結』。」

王思佳去年「泰國房產招商海報」。（翻攝自臉書）

事件持續延燒，爆料者今天加碼翻出王思佳去年4月27日泰國房產招商的海報，並撂話「明天會去警察局提告王思佳公然詐欺，明明沒有買房，卻騙大眾買房，推人入坑購買泰國曼谷房產，並且四處召開記者會與參加曼谷買房投資座談會，純屬惡意詐騙投資民眾，誤導民眾，公然詐欺。」指出朋友收到王思佳曼谷房產說明會去參加，買了卻被套牢。

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