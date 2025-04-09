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徐亨欠債2億露面曝近況 離婚淨身出戶因病胖到100公斤

陳昶均發片活動；李明洋（左起）、徐亨、陳昶均、簡志豐。（記者陳奕全攝）陳昶均發片活動；李明洋（左起）、徐亨、陳昶均、簡志豐。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳昶均推出新專輯《一夜情愁》，恩師徐亨特地現身記者會站台，久違露面的他，因為生病胖到了100公斤，他先前因為投資欠債2億，受訪也分享還債進度。

相關新聞：徐亨罹腦瘤暴肥露面！「腦袋進水」動刀 悲吐妻離子散

徐亨表示，先前投資失利欠債2億，他賣了3棟房子努力還錢，目前只剩下近3千萬的債務，更強調：「不能隨便走掉，很多事情需要我負責任，丟下那麼多爛攤子，走之前也要弄好。」

徐亨先前投資失利欠債2億，賣了3棟房子努力還錢。（記者陳奕全攝）徐亨先前投資失利欠債2億，賣了3棟房子努力還錢。（記者陳奕全攝）

徐亨上週透過社群，宣布與小14歲的老婆黃于倫離婚淨身出戶，他受訪坦言：「已經是過去的事了，沒有聯絡，現在沒有對象。」現在就是要為了生活打拚。

徐亨先前投資失利欠債2億，賣了3棟房子努力還錢。（記者陳奕全攝）徐亨先前投資失利欠債2億，賣了3棟房子努力還錢。（記者陳奕全攝）

徐亨多年前罹患腦瘤，壓迫神經出現耳鳴，甚至因為水腦症緊急動刀，他透露現在不能太勞累，未來拍戲也會注意，「拍打戲儘量不要，不能太過於劇烈運動，怕導管斷掉會很麻煩。」幽默補充若是拍床戲則沒有問題。

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