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娛樂 最新消息

徐亨罹腦瘤暴肥露面！「腦袋進水」動刀 悲吐妻離子散

陳昶均推出新專輯，徐亨為了愛徒站台。（欣代唱片提供）陳昶均推出新專輯，徐亨為了愛徒站台。（欣代唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕徐亨日前公開離婚消息，還有罹患腦瘤緊急開刀，他今天露面為了愛徒陳昶均站台，受訪分享近況，更秀出頭上的導流管。

58歲的徐亨曾以本土劇《意難忘》拿下金鐘戲劇男配角獎，他因為投資失利，欠下台幣2億巨債，鮮少在螢光幕露面，今天特地現身為了力挺愛徒發片。

徐亨罹患腦瘤壓迫神經出現耳鳴，甚至因為水腦症緊急動刀，他自嘲真的是「腦袋進水」，為了排出腦袋積水，身上開了3個洞，從頭裝置導流管，讓腦袋積水隨尿液排出。

已經離婚的他認了妻離子散，當時獨自在淡水馬偕醫院開刀，甚至只能自己簽手術同意書跟放棄急救書。

徐亨公開離婚已被淨身出戶，至於生病時前妻有沒有來探望？他淡然回應：「都過去的事，2年沒聯絡了。」

徐亨也透露身體狀況，透露腦瘤約3公分，幸好是良性，目前靠吃藥治療，雙耳仍是耳鳴，無奈說只能和平共處，「醫生說最好不要開刀，因為那個地方開的話，很有可能會顏面失調、半身不遂。」

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