艾偉回歸台劇拋震撼彈 立願死後捐大體

《花系列》當家花旦王淑娟（右3）與小生艾偉（左3續前緣，在大愛劇《生命的麥田》中攜手飆戲。（左起）張雁名、洪小鈴、艾偉、王淑娟、陳志強、黃采儀。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《花系列》當家花旦王淑娟與小生艾偉再度搭檔，在大愛劇《生命的麥田》中攜手飆戲。今（3日）兩人合體出席首映記者會，與陳志強、孫鵬、關聰、洪小鈴、林美貞、黃采儀、廖梨伶、張雁名，以及劇中三個家庭的六位童星齊聚一堂，導演周美玲也現身力挺。

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該劇自去年5月底開拍，歷時一年完成。王淑娟被爆戲外是劇組的「能量擔當」，時常自掏腰包準備點心，就像24小時不打烊的便利店。與她搭檔的艾偉則被笑稱「開心果」，首度挑戰全台語演出，他以一口流利台語問候全場，還感性透露：「受到角色啟發，我已經準備好70歲的生日禮物，就是要在圓滿生命後捐出大體。」

陳志強「笑果」不斷，為訪談現場帶來不少歡笑。（記者潘少棠攝）

陳志強也分享合作喜悅，笑說與「小時候眷村隔壁鄰居」王淑娟對戲毫無壓力，「她外表真的很像我媽媽，讓我很放鬆。」他還苦笑回憶曾在釋迦園拍攝時，短短10分鐘就被蒼蠅包圍，形容「像疊羅漢一樣多」。

孫鵬（左）挑戰無台詞演出，以自然手語完整傳達角色情感，直呼角色難得。（記者潘少棠攝）

飾演瘖啞人士的孫鵬，挑戰無台詞演出，以自然手語完整傳達角色情感，他感謝這段難得的表演經驗，「我相信很多演員沒有演過這樣的角色。」他也透露太太狄鶯特別叮嚀：「不要只顧著跟年輕人玩樂，要好好把握這個機會！」艾偉也刮目相看猛誇：「我覺得孫鵬應該得獎；關聰大哥也是，現場好像很隨便，螢幕上卻很細膩，是個厲害的狠角色。」

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同為金鐘得主的黃采儀與廖梨伶，劇中展現深厚演技。黃采儀坦言與王淑娟合作「完全不用演」，兩人在戲裡戲外都默契十足。林美貞則與關聰演夫妻，她透露雖然角色沈重，拍攝卻是她人生中很快樂的一段時光，她也借由角色回望初來台灣的語言與文化適應歷程。張雁名則反差演出，當時私下心情低落，劇中卻演開心果，「是淑娟姐的溫暖讓我走出低潮。」

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