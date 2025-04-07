TANK赴中國完成心肝聯合移植喊重生 卻降格稱「台灣省」

TANK談到已完成心肝聯合移植手術。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「TANK」呂建忠去年6月在台北國際會議中心舉辦「關於愛和勇氣，再出發」巡演，當時不少歌迷反應，他在台上表現不如以往，多首歌迷期待聽到的重要歌曲，他也是把歌曲交給台下唱。今（7日）他公布，自己辦完演唱會身體狀況非常差，幸運的是已在去年11月於中國接受心肝聯合移植手術，獲得重生，不過在提到台灣時，他卻用「台灣省」，將台灣降格。

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去年TANK在台北開唱就提到：「其實身體有點不適，本來一開始覺得還可以，但上台看到很多人有點緊張，需要適應一下，所以第一首歌讓你們唱《專屬天使》。」

今天TANK則在微博發文談到其實去年3月末，他的病情就日益嚴重，甚至影響到日常生活，還說：「為了不留遺憾，我沒日沒夜花了6天時間寫完10首曲《我不偉大，至少我能改變我》。之後我還堅持完成了馬來西亞吉隆坡市的演唱會，粉絲們的熱情感染了我，後面我又在台灣省的高雄市和台北市進行了巡演，我是怕這次不唱就真的沒有機會再唱了。」竟然把台灣降為「省」了。

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