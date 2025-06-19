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汪小菲子女留台灣念書原因 馬筱梅全招了

大S（右）過世後，小玥兒與箖箖交由生父汪小菲照顧。（翻攝自臉書）大S（右）過世後，小玥兒與箖箖交由生父汪小菲照顧。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月因病過世，留下1女1子，目前由生父汪小菲負責照顧。近日汪小菲第二任妻子「Mandy」馬筱梅透過直播，表示大S與汪小菲所生的子女「小玥兒」與「箖箖」目前仍然留在台灣讀書，沒有帶回北京上學的原因，馬筱梅直言：「他們已經不是小小孩，在那個環境裡有自己的同學、有自己的生活圈，老師也不建議快速的轉換他們的環境，所以現在就是他們放假的時候來北京，慢慢熟悉這裡的人事物以及環境、飲食，要慢慢來」。

汪小菲（左）與大S所生的一對子女。（翻攝自微博）汪小菲（左）與大S所生的一對子女。（翻攝自微博）

大S女兒「小玥兒」已經11歲，是個亭亭玉立的大女孩，留著一頭長髮，帶著媽媽的神韻；9歲的兒子「箖箖」比較淘氣，過去曾經沉迷手機遊戲，一度被汪小菲沒收遊戲，加上箖箖勝負欲強，玩遊戲輸了就會儲值裝備，打算把對手打得落花流水，但因充值金額太誇張，目前被嚴格管控中。

汪小菲（左）與繼母馬筱梅安排兩個孩子慢慢適應環境。（翻攝自IG）汪小菲（左）與繼母馬筱梅安排兩個孩子慢慢適應環境。（翻攝自IG）

馬筱梅進一步解釋，目前2個孩子每次到北京都住3天到3天半，然後回台灣念書，小小年紀就當上空中飛人。

（左起）箖箖、馬筱梅、小玥兒、汪小菲。（翻攝自微博）（左起）箖箖、馬筱梅、小玥兒、汪小菲。（翻攝自微博）

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