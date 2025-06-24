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分手天殘擁新歡Albee 賀瓏75天戀愛時間軸引網質疑

〔記者王靖惟／台北報導〕喜劇演員賀瓏日前被網友直擊，與《賀瓏夜夜秀》女主持人、同為薩泰爾娛樂的女同事Albee牽手現身日本大阪梅田藍天大樓觀景台，宛如熱戀情侶，隨即賀瓏所屬經紀公司薩泰爾突發聲明，證實「賀瓏已與公司結束合作關係」，而同日賀瓏發布聲明，內容提及確實為天殘的前男友，但已於4月6日和平分手，無關第三者。但賀瓏短短時間與Albee曖昧升溫，網友紛紛討論是否有移情別戀的可能。

賀瓏與女同事Albee近日爆出戀情，引發質疑是否移情別戀。（翻攝自IG）賀瓏與女同事Albee近日爆出戀情，引發質疑是否移情別戀。（翻攝自IG）

賀瓏承認和天殘交往，有網友整理出事件時間序，過程依序為4/6賀瓏與天殘分手，4/17天殘生日當天輕生，隨後賀瓏有出席告別式，6/20賀瓏與Albee同遊大阪曝光猶如情侶，6/23薩泰爾娛樂和賀瓏終止合作，同天賀瓏發布「離開薩泰爾」聲明並公開天殘遺書，承認與天殘曾有一段情。但網友質疑從4/17天殘輕生至6/20賀瓏和Albee爆緋聞，僅相隔75天，不禁讓人質疑兩人分手是否因男方移情別戀。

雖然賀瓏公布天殘遺書。生前貼文明確指出兩人4/6和平分手，無關第三者，並提到賀瓏承認自己不再愛她，「自己已狠甩他巴掌」但她也告知朋友們「也請各位可以的話，幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，他是我的快樂跟寶貝」。相關段落字字句句離不開賀瓏，可顯見天殘對賀瓏用情至深。

然而據《民視新聞》報導，稱藝人王少偉曾經在其他節目中與Albee進行貼耳悄悄話 後來《賀瓏夜夜秀》節目尾段有段空檔，觀眾再次提起此事，敲碗Albee將內容說出來，Albee隨即在賀瓏耳邊公布真相竟是「我想要你X死我」，此話一出，讓現場氣氛嗨到最高點。當下雙方已相當貼近，女方嘴唇都快碰到賀瓏耳朵，曖昧指數升溫，事後網友充滿疑惑表示「這些話是賀瓏可以免費聽的嗎？」。

相關新聞：賀瓏爆熱戀Albee 昔「咬耳朵」還原節目對話：我想要你X死我

儘管賀瓏發布聲明提及與天殘感情時曾強調：「這是我第一次，也希望是最後一次回應與前女友相關的事。」此舉被外界解讀為他想為自己與Albee間的緋聞「時間線」劃清界線，澄清無重疊之嫌。但仍有不少吃瓜網友質疑、「雙方都說沒有第三者，但從分手到爆出Albee才短短75天，戀情升溫真的有這麼快速嗎？」、「很難說沒有移情別戀的可能」

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