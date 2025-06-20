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娛樂 最新消息

余祥銓8月未見家人淚喊「舅舅很想你們」 曝余天女婿斷聯內幕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故女星余苑綺老公「Gary」去年因捲入車手詐騙案被捕，依詐欺等罪判刑2年、緩刑5年。原先余天及李亞萍有意爭取2個家人的監護權，但後來雙方談好1周讓家人回家2次，怎料自去年10月起，余家人就再未見過2個寶貝，讓余祥銓不禁在鏡頭前泛淚喊話「舅舅很想你們」。

余祥銓透露已經8個月未見家人。（資料照）余祥銓透露已經8個月未見家人。（資料照）

據《TVBS新聞網》報導，余祥銓透露自己至今已8個月未見到2個家人，原訂於上個月連假見面也破局，余祥銓曾為此致電給Gary弟弟，但對方至今未接電話，讓他感到相當無奈，只能希望孩子們過得平安健康，他也不禁眼眶帶淚對著鏡頭喊話，「舅舅跟舅媽都很想你們，希望你看到這個想辦法跟舅舅聯絡一下好不好」。

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余祥銓難掩傷感表示，過去二姊余苑綺還在世時，基本上每周會陪伴孩子們3、4天，早已對2個寶貝視如己出，如今分隔許久，心中思念更甚，提到自己1歲半的女兒「小元寶」也非常想念姊姊，只期望有朝一日能團聚。

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