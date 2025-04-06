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張學友親解不唱大巨蛋原因！喊話：希望能理解

「歌神」張學友重返台北小巨蛋開唱。（JDS提供）「歌神」張學友重返台北小巨蛋開唱。（JDS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「歌神」張學友重返台北小巨蛋開唱，昨晚他無奈吐露身體狀況：「我覺得好了，現在又有鼻音，到底是怎樣不知道，反正這是個考驗」，今晚他則再度笑說：「希望大家包容我這個過於性感的聲音。」這嗓音平常連他自己都沒機會聽到，逗得觀眾大笑。

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他透露，自從上次得了RSV後，忽然之間就有這種狀況，但還是會盡全力為大家表演，還回顧2000年的時候也是鼻炎發作，「那時候我很怕自己不能再唱，但我現在不怕了，我一定會好的。」

張學友今晚開唱，仍笑稱鼻音過於性感。（讀者提供）張學友今晚開唱，仍笑稱鼻音過於性感。（讀者提供）

幽默的他還對歌迷說道，「我也知道我現在聲音是有一點『性感』，但是可以看的，我知道今天大家買了票，希望大家放開一點，我也會放開一點享受演唱會，要瘋也只能趁現在，大家不要緊張，我演唱會大概十點多就結束了，明天應該不會影響工作。」

張學友今晚開唱，仍笑稱鼻音過於性感。（讀者提供）張學友今晚開唱，仍笑稱鼻音過於性感。（讀者提供）

歌神這次返場臺北，加上補場共將演出九場，不少人都敲碗他直接大巨蛋開唱，他也透露，自己希望能多唱一場，此外也解釋：「每一個表演都有它不同的屬性，我們這個演唱會比較適合在場館內表演的，希望可以跟大家更親近一點，因為是一個整體的演唱會，大家可以看到每一個環節、清楚一點，希望大家可以理解。」

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