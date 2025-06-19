明日花綺羅昔被爆「81萬陪睡」 AV達人曾認證：朋友有收過訊息

明日花綺羅捲入賣淫風波。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優明日花綺羅被爆出與韓國男團THE BOYZ成員周鶴年密會，且疑似有性交易行為，掀起外界討論。而有關明日花綺羅的約會內幕，過去就曾有媒體揭露其「全套約會」價碼，對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」也曾坦言，「有收過訊息」。

相關新聞： 明日花綺羅捲賣淫風波！被爆出「正牌男友」是小12歲智能障礙YTR

請繼續往下閱讀...

明日花綺羅昔因高價約會引起關注，據《周刊王》2017年報導，臉書不公開社團「國內外暗黑旅遊團」曾張貼多位女優的美照及價碼，其中明日花的行情最高，「全套約會」價格為4小時400萬日幣（約新台幣81.5萬），還標註次數不限、地點在東京。不過，當時明日花綺羅所屬的經紀公司否認消息，強調「約會價碼絕非事實」。

相關新聞： 達比修有、小栗旬入列！明日花綺羅3度當小三 獵男名單公開

事實上，AV達人「一劍浣春秋」曾在部落格《Play No.1》中透露，「明日花這件事我是有耳聞的，還記得傳訊息來的人是AV經紀人的朋友，我們在一場飯局上認識、禮貌性地互相加了Line，然後在幾個月前他突然發來了明日花綺羅的訊息，價碼和報導講的一樣。」他進一步指出，許多AV女優本身就是風俗店出身，對她們來說「陪客人」並不稀奇，至於是否真的會和花錢的客人做全套？達人直言「這也沒什麼好懷疑的」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法