「300壯士」前營運長遭陳天仁控性騷 沉默2天反擊：親密行為是她主動引導

陳天仁指控遭健身教練性騷，對方反擊親密行為是她主動引導。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳天仁近日上節目指控遭健身教練性騷擾，對方不僅對她「抓奶、抓下體」，事後還透過訊息頻繁騷擾，讓她感到極大壓力，事後揭露該名蔣姓教練是知名健身房「300壯士」的前營運長，引發熱議。該名蔣姓教練沉默2天，今發長文回覆相關爭議，他承認與陳天仁的親密行為是他未妥善拿捏異性交往的分寸，但「這些親密互動過程中，都是彼此自願及參與，甚至也是在對方的主動以及引導下發生。」

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另外，陳天仁爆出遭蔣政性騷後，上豪哥YT頻道一起揭發對方的惡行，關於陳天仁和豪哥一起拍影片詆毀他，把性騷渲染成「性侵未遂」，蔣姓教練反控是兩人有計畫性地逐步利用此事重創他的名譽。

陳天仁（左）被性騷卻陷入自我懷疑，豪哥在旁寬慰她。（翻攝自YouTube）

蔣姓教練也向論及婚嫁的名模女友紀艾希道歉，「整起事件中，本人最對不起的是我女友，她完全不牽涉其中，卻因本人過去的不當行為，而承受情感重創及輿論壓力，造成不可抹滅的傷害，我感到無比愧疚。」

以下為蔣政針對近日媒體新聞報導及整起相關爭議事件的統一回覆：

1.陳天仁將兩人曾經親密互動之行為刻意扭曲為性騷擾：對於陳所述事件，真實的情況是，當時我們是相當熟識的好友，雙方都知道我有女友的情況下，本人確實未妥善拿捏好與異性交往的距離與分寸，而發生較為親密的互動，為此深感自責。

然而，但這些親密互動過程中，都是彼此自願及參與，甚至也是在對方的主動以及引導下發生，並非如陳所言為單方面性騷擾。更何況，在這些親密互動後，我們仍持續正常互動及聯繫，陳甚至請我協助分享貼文，也繼續到本人的健身房運動，若真如陳所稱，有對她造成如此之傷害，試問為何仍與本人保持正常聯繫，並且完全未對本人或其他朋友有表達任何不悅的感受？

2.許家豪因股東糾紛聯手陳天仁對本人加重誹謗：在陳刻意扭曲事實並透過週刊散佈不實言論之同日，許隨即掛上兩人討論此一事件之影片，該影片之標題與內容將原本即為不實指控之「性騷擾」，更進一步惡意升級渲染成「性侵未遂」，不僅與陳的說法前後矛盾，更蓄意造成操作輿論，使整起事件惡意至極。

原先我一直無法理解為何陳要將雙方均自願且主動之親密互動行為說成性騷擾，猜不透其意圖或目的為何，直至此一影片上架方知，原來此事之緣由是因本人先前在三百壯士健身房時與許間存有股東糾紛，兩人有計畫性地逐步利用此事件而重創本人名譽，利用近年興起之me too浪潮與假借女性被害之姿，意圖將本人形塑成性侵加害者，藉此打擊本人及健身房之聲譽！

3.本人將以司法告訴捍衛名譽清白：我作為一名專業健身教練，相當重視自己的工作與本份，與學員間一向保持分寸，絕無任何性騷擾與性侵之情事。今日對於許陳兩人以完全不實之言論，透過各種媒體企圖操作輿論，已使本人受到嚴重之詆毀與傷害，本人絕對捍衛清白到底，並已蒐集相關證據，交由律師對上述二人提起司法告訴，也懇請社會大眾勿在真相未明前輕信片面說法，更不要因誤導資訊成為錯誤輿論的擴音器，更不要成為惡意誹謗的共犯，每一句未經查證的指控與影射，對一位遭惡意中傷者而言，都是很沉重的傷害。

4. 本人深感愧疚並向女友誠摯致歉：整起事件中，本人最對不起的是我女友，她完全不牽涉其中，卻因本人過去的不當行為而承受情感重創及輿論壓力，造成不可抹滅的傷害，我感到無比愧疚，本人誠摯希望目前的網路輿論可以到此為止，降低一切傷害，懇請大家還給我們應有的尊重與空間，讓生活回歸平靜。這是我對本事件唯一且最後一次公開說明，往後不再對外發表任何評論，並全力交由司法處理，相信法律自有公斷，謝謝大家。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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