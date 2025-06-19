YTR韓妹讚朴贊浩「挺台灣棒球」罵爆韓國記者！ 網熱議瘋找原音重現

YTR韓妹TV昨突以「王建民純靠運氣！韓國記者無視台灣棒球，韓國投手讓他閉嘴？」為題上架一段影片。圖片左為韓國棒球名將朴贊浩，右為當事人「體育記者」。（翻攝自美聯社、韓妹TV）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢淚灑球場新聞，傳回韓國引發網路正反評論，網紅「韓妹TV」昨突然以「王建民純靠運氣！韓國記者無視台灣棒球，韓國投手讓他閉嘴？」為題，PO出一段截取自世界棒球12強賽期間（2024年11月某週末）韓國知名體育頻道分析台灣棒球實力的影像畫面，同時更以昔韓國名將、大聯盟投手朴贊浩在某個電視訪談中「力挺台灣棒球」的發言進行對比，影片一上架迅速引來轉發效應，目前已累計至44萬瀏覽次數，但也有不少網友直指這根本就是騙流量、引戰的影片。

韓妹TV製作的YT影片縮圖，乍看確實很容易引戰。 （翻攝自美聯社、韓妹TV）

影片中指稱，節目主題本來是「亞洲投手在大聯盟的表現」，但這名來賓─韓國體育記者金正勳─卻突然在節目上大肆批評台灣棒球水準，訕笑「世界棒球12強賽贏了我們，那又怎樣？就像王建民的全盛期一樣，只是曇花一現。」記者緊接著又譏諷，「一個看棒球賽焦點都在啦啦隊而不是比賽本身的國家， 棒球怎麼可能真正強大？」並拿朴贊浩和王建民做對比，稱王建民2006～2007年連續兩年19勝，根本沒什麼，自豪國民朴贊浩從1994～2010年的大聯盟生涯成績是124勝98敗，大讚這才是真正的持久力。

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為達到平衡報導，韓妹TV隨即PO出朴贊浩接受採訪的畫面，指深受這名記者讚揚的朴贊浩其實並不感到開心，反而覺得難過和失望，影片形容朴贊浩語氣凝重表示，「如果是你們聽到有人 這樣貶低你們國家的英雄，會是什麼感受？韓國人總是喜歡透過比較來獲得優越感，總是要踩低別人來抬高自己，為什麼不能互相尊重 互相欣賞呢？這種文化讓韓國人覺得很累，也讓韓國體育充滿了壓力。」

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「你們看看我們的運動員，一旦成績不好就會被罵得夠血淋頭，這種壓力能讓選手錶現更好嗎？不可能！反觀台灣，他們的球迷，即使球隊輸球也會給予鼓勵和支援，這種正面的氛圍才是體育應該有的樣子。」 韓妹TV形容朴贊浩此時提高音量感慨說道，「世界棒球12強賽結果大家都看到了吧，韓國慘敗給台灣，這不是偶然，這是必然，因為台灣選手是在愛與支援中成長，而我們的選手卻活在恐懼和壓力中。」

隨後，韓妹TV更赤裸裸地描述指朴贊浩對這名體育記者的建言，「現在我要對那位記者說幾句話，你讓我很失望，如果你真的尊重我，就不應該貶低王建民。」

韓妹TV上架的這段影片，目前也在網路上引發正反面評論，影片留言區有人大讚：「朴贊浩是真的強！而他是見過世面的人！知道世界有多大！球員優不優秀、不用靠踩一捧一！」、「因為朴贊浩，我對韓國完全改觀了，也很為朴贊浩與王建民的這段好友情感到開心，好朋友不但會互相鼓勵，還會互相支持，甚至相挺到底」、「聽著聽著都哭了。以前只聽過朴贊浩但不認識他，今天開始他是我心中最偉大的運動家」……

但在PTT卻也出現不同聲浪，有網友指為何不使用朴贊浩原音重現，而要用AI讀稿，「說韓國記者不尊重王建民，朴贊浩跟這位記者槓了起來。 但我查朴贊浩IG好像沒有這件事？這是假影片吧？」、「用AI聲音而已，還韓妹，一直在造謠，還一堆人看。」

部分網友則持平表示，建議韓妹TV應該PO出「節目原始片段」聯結，大家更想「聽本人說」。

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