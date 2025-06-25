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娛樂 最新消息

恭喜！「 美少女戰士」泉里香＆日足「最帥後衛」谷口彰悟結婚了

日本女星泉里香（左）今在IG宣布與國家足球隊後衛谷口彰悟修正成果！（翻攝自IG、網路）日本女星泉里香（左）今在IG宣布與國家足球隊後衛谷口彰悟修正成果！（翻攝自IG、網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以電視版《美少女戰士》闖出名號的日本女星泉里香（36歲）擁有精緻五官、E罩杯魔鬼身材，被日本民眾封為最符合「真人版娜美」的女星，今在IG公布與日本最帥國家足球隊後衛谷口彰悟（33歲）的婚訊，交往10年，終於修得正果。

兩人這段姐弟戀，自2017被媒體拍到後，便一直處於穩定交往狀態，泉里香在IG寫下：

很抱歉透露我的個人生活，但我想宣布我已經和交往了一段時間的谷口彰悟結婚了。
我們還不成熟，但我們會互相支持，繼續努力。
感謝大家一直以來的支持。

泉里香IG貼文以一襲白紗向大家宣布好消息。（翻攝自IG）泉里香IG貼文以一襲白紗向大家宣布好消息。（翻攝自IG）

其實很多人不清楚泉里香是誰，因為她從出道至今換過好幾的藝名，像是「浜千咲」、「泉梨華」及「泉里果」等都是舊藝名，在日本主要以模特兒及演員身分走跳，最為人所知的就是剛出道時，與北川景子、澤井美優、小松彩夏等人合演的《美少女戰士》真人版電視劇，泉里香在里頭扮演的角色是「水星仙子」水野亞美。戲劇代表作還有《新熟女时代》、《高嶺之花》等，近作為東京電視台4月開播的《失蹤人搜索班 : 消失的真相》。

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而谷口彰悟也是日本家喻戶曉的知名足球明星，剛晉升人夫的谷口彰悟也在個人IG同步發布婚訊，許多球迷都認為兩人的搭配是天造地設的一對，對此喜訊都給予最深的祝福。 

谷口彰悟今在IG宣布娶得美嬌娘泉里香。（翻攝自IG）谷口彰悟今在IG宣布娶得美嬌娘泉里香。（翻攝自IG）

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