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李珠珢球場痛哭後返韓 網驚見1變化嚇喊：竟然消失了

李珠珢日前淚灑球場。（翻攝自IG）李珠珢日前淚灑球場。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦韓籍啦啦隊女神李珠珢，憑藉精緻臉蛋及姣好身材深受粉絲喜愛，日前因不明原因突然淚灑球場，對此富邦育樂表示是「身體不適」，目前也按既定行程返韓休息。不過她在台上雙手摀臉、痛哭的畫面仍掀起網友瘋傳，就有部分粉絲發現，她轉身躲避鏡頭拭淚時，背後長時間貼著的肉色貼布消失了，疑似已將身後的刺青去除。

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李珠珢自出道以來，就被發現身上至少有3處刺青，分別在左手臂上、左耳後方以及背上的刺青，不過她只要站在鏡頭前或舞台上，就一定會用肉色的貼布將刺青掩蓋。如今卻被拍到美背上的貼布消失，也不見任何圖案，令粉絲紛紛驚呼，「我記得她之前有背後刺青啊？怎麼突然沒了？」、「可能是這幾天去除掉了？」意外掀起討論。

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事實上，李珠珢17日在新莊棒球場應援舞台上無預警落淚，引起外界瘋猜背後原因，就有網友推測，在15日大巨蛋比賽當天，有邀請李珠珢的前同事「起亞虎啦啦隊」來台交流，正在與昔日隊友合照時，有球迷借她一件起亞虎球衣，在開心之餘，李珠珢也穿上前東家戰袍上場應援，沒想到此舉惹怒遭部分韓國球迷，認為她身為LG雙子隊現役啦啦隊員，穿上敵隊制服，有失職業操守。

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不過針對外界揣測，富邦育樂強調，「對於外界的各種討論與揣測，更希望大家對珠珢及所有辛苦的悍將應援團隊成員，能多一份體諒與尊重。再次感謝所有關心珠珢的粉絲及球迷，也請大家給予更多正面的鼓勵，謝謝。」

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